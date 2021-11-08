استئناف مُحاكمة المتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج اليوم





من المقرر أن تستأنف المحكمة اليوم (الاثنين)، محاكمة (11) من منسوبي جهاز المخابرات العامة يواجهون اتهاماً بقتل الشهيد محجوب التاج جوار جامعة الرازي في أبريل العام 2019م.

ويواجه (11) من منسوبي جهاز المخابرات العامة بينهم ضباط برتب متفاوتة من بينهم (عميد, مقدم, نقيب وملازم أول) الاتهام على ذمة مقتل الشهيد مجحوب التاج).

الجدير بالذكر أن المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مُخالفات الأراضي بالديم برئاسة القاضي زهير بابكر، كانت قد رفضت طلباً للنيابة العامة بحماية آخر (5) من شهود الاتهام بإخفاء وحجب هويتهم، عند الادلاء بشهاداتهم فى قضية الشهيد محجوب التاج، لعدم إلزامية منشور رئيس القضاء المحكمة بذلك.

في وقت قبلت فيه ذات المحكمة طلب النيابة بعدم السماح بوجود كاميرات تصوير وسائل الإعلام وغيرها عند مثول آخر شهود الاتهام عن الحق العام للادلاء بشهاداتهم في القضية.

وأمهلت المحكمة الشهر الماضي, ممثلي الاتهام عن الحق العام فترة (3) أسابيع لتقديم طلبات أخرى تتعلق بحماية الشهود لاتخاذه التدابير اللازمة لحماية شهوده بالتنسيق مع الجهات المختصة تمهيداً لتقديم الشهادة أمامها, وحددت المحكمة جلسة اليوم لمواصلة سماع شهود الاتهام.

الخرطوم- محمد موسى

الصيحة