اسحق احمد فضل الله: خمسة وثلاثين نوفمبر
ولا خطأ في العنوان فالجيش الذي يتحرك في 25 نوفمبر يمنع البلاد من السقوط ينظر إلى حقيقة الخراب أمس الاول ويصاب بالدوار..
– فالخراب اكبر مما يصدقه الخيال
– ولا إعلان للحكومة الآن او غداً..
– لأن المشهد هو ما تكشفه الملفات في أوراقها وما تكشفه من الذهول فوق وجوه من يقرأونها..
– والحديث ليس مرصوفاً لأن الملفات ليست مرصوفة.
– لكن الملفات بعضها هو..
– البرهان يقرأ الملفات ويؤجل إعلان الحكومة
– والبرهان يستقبل لجان الوساطة الخمسة ويجعل كل لجنة تقرأ الملفات .. ملفات الخراب
– وكل لجنة تقرأ ثم تخرج صامتة من الذهول..
– والبرهان يستقبل مندوب الأمم المتحدة الذي يستعجل قيام الحكومة..
– ويستقبل المندوب الأمريكي والبريطاني ويجعلهم يقرأون الملفات وكلهم يخرج صامتاً من الذهول..
– ولأن الملفات غير مرصوفة فأن بعضها من غير رصف هو
– فالرجل الاول والثاني والثالث في التمكين توجه لهم حتى الآن ثلاثون تهمة..
– والرجل الثالث تفتح ضده بلاغات جنائية خطيرة
– والسيد الفصيح عقل اللجنة يهرب..
– والسيد الفصيح الآخر عند اعتقاله يطلق بطنة ( من أعلى) أمام باب بيته..
– وحتى نهار الخميس البلاغات ضد الصف الأول هي (400) بلاغاً..
– وطلبوا أن يسمح لهم بلقاءات في السجن..
– والحديث يقول وبلغة الشارع ( أن حالتهم النفسية سيئة جداً).
– وملفات تقول أن قائداً في البعث يسلم السلطة فلاش به الف ومائتي اسماً مما يتلقون مرتباً شهرياً لدعم قحت..
– وملف آخر يصف اعتقال أحد العشرة الأوائل في قحت وكيف أن من اعتقله هم الجيران الجار الثالث أو الرابع بعد أن قفز داخل بيته..
– وملف آخر يتحدث عن (17) مليون دولار مع شخصية كبيرة في حزب البعث..
– وملف آخر خطير جداً به أسماء مخطط البعث داخل القوات المسلحة
– و ملف ثالث به أسماء (1500) شخصاً يدربهم الحزب الدموي على السلاح..
– وملف آخر يصف اعتقال شخصية كبيرة ويصف انهياره عند الإعتقال..
– والبرهان أجّل إعلانه لإكتمال الملفات.
– وإحصاء من يطلق سراحهم ومن يقدموا للمحاكمة.
– البرهان في حواره مع حمدوك يقدم له جزءاً من هذه الملفات
– وملف آخر يخرج من مكتب البرهان للتنفيذ
– وبعضها فيه هو حل مجالس المؤسسات الخدمية وإخضاعها للمراجعة
– وإعادة قراءة (ثمرات)
– يبقى أن بعض التفسير للأحداث يسمع بترقيات تتم في القوات المسلحة والأمن و يجد إنها تعني أن البرهان يشير بالترقيات هذه إلى إنه إن أصابه شيء خلفه فريق آخر في الطريق ذاته.
– وان أصاب الثاني شيء خلفه الثالث في إصرار كامل لتنظيف السودان.
– أستاذ عمر:
– نحن نعرف ما تقول
– ولدرجة أنك إن عدت إلى الانتباهة الثلاثاء 21 يناير أول هذا العام وجدتنا هناك نقول أن (قحت سوف تذهب.
– وحكومة جديدة تقوم
– الحكومة الجديدة لن يكون فيها إلا حمدوك)
– وهذا ما يحدث الآن
– يبقى أنك تلاحظ الآن إختفاء 9 طويلة
– وكل طويلة
– فهناك شعور عام بأن
شقي الحال هو من يقع الآن في أيدي أجهزة الأمن.. بجريمة.
– أي جريمة.
–العنوان يعني أن البرهان والآخرين معه يبدأون عملهم الحقيقي.. الآن بعد اليوم العاشر من الخامس والعشرين من نوفمبر..
– بدأنا..
– والبداية يسبقها ويلحق بها ويتجاوزها الدقيق.. والوقود..و عمل البنوك
– والتحقيقات التي انطلقت بقوة..و الأو
اسحق احمد فضل الله
الانتباهة