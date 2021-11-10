ضبط فول مصري مُهرّب عبر صحراء الكربة





تمكنت إدارة مكافحة التهريب ولاية نهر النيل (عطبرة) من إحباط محاولة تهريب (10) اطنان فول مصري مخبأة داخل براميل .

وأشاد مدير دائرة شؤون الولايات بالإدارة العامة لمكافحة التهريب العميد عبد الرحمن بدوي عبيد، بقوات المكافحة عطبرة وانتشارهم الكبير في الرقعة الجغرافية الشمالية للبلاد رغم الظروف وقلة الإمكانَات, إلا أنهم يعملون ليل نهار لمُحاربة التهريب والحفاظ على الاقتصاد.

من جهته, أفاد مدير إدارة مكافحة التهريب عطبرة العقيد عمر محمد سيد أحمد في تصريح لــ(المكتب الصحفي للشرطة) أن الضبطية تأتي إثر معلومات دقيقة وصلت لقوات المكافحة عطبرة، موضحاً بأنه تم ضبط العربة بالصحراء الشمالية منطقة الكربة وتحمل شحنة براميل فارغة من ضمن شحنة (80) برميلا مفرغا بداخلها الفول المصري في مُحاولة للتمويه, إلا أن فطنة القوات أحبطت المحاولة وتم حجز المعروضات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كاشفاً أيضاً عن ضبط إداراته لعربتي (بوكو) بمنطقة شرق العبيدية، مؤكداً أن قوات إدارة مكافحة التهريب ولاية نهر النيل تعمل على سد كافة الثغرات في وجه المُهرِّبين والعمل على مراقبة الحدود الشمالية للبلاد.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة