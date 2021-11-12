أسد البراري: الجيش هو الضامن لأمن وإستقرار الوطن





المجتمع الدولي لن يستطع أن يفرض وصايته علينا مهما خرج وأعرب وندد، الشأن السوداني الداخلي خط أحمر غير مقبول من أي جهة خارجية البتّ فيه، صحيح أن عملاء وخونة يحتفون يومياً “بالشجب والإدانة” التي تطلق من قبل السفارات التي عينتهم،

ولكن كل ذلك لن يرجع الأمور إلي ما قبل #25_أكتوبر، فتصحيح مسار الثورة غير قابل للمفاوضة أو المساومة، وكما كان الجيش هو الضامن لأمن وإستقرار الوطن، سيكون قائد التغيير إلي الوصول إلي إنتخابات حرة ونزيهة، وعدا ذلك مجرد “تصريحات” مكانها الطبيعي شاشات التلفزة وأماني العملاء.

#الجيش_درع_الوطن.

#من_غيرنا.

أسد البراري