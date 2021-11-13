هل تعرفون ماهو أعظم انتهاك للسيادة الوطنية قام به حمدوك ؟





هل تعرفون ماهو أعظم انتهاك للسيادة الوطنية؟

البعثة الأممية التي أتى بها حمدوك منفردا، حتى بلا مشاورة لقوى الحرية والتغيير ولا المكون العسكري شريكه في الحكم.

بالله عليكم مافائدة هذا الألماني وطاقمه عديم الفائدة؟ مالذي يدفع قضايانا وخلافاتنا الداخلية للتدويل بهذه الطريقة السافرة؟ حتى إثيوبيا التي يفوقنا صراعها بعشرات المرات لا توجد بها بعثة أممية.

هل تعرفون ما هو أعظم انتهاك للديمقراطية؟

قوانين نصرالدين عبد الباري وزير العدل المخلوع، الذي وبكل برود العالم كان يقدم مشروعا لقوانين خطيرة ويجيزها في ذات الوقت. قوانين في الحياة الشخصية للسودانيين وقوانين اقتصادية تخدم سياسات حمدوك.

ثم هل تعرفون ماهو أعظم انتهاك للعدالة والمؤسسة؟

هي لجنة إزالة التمكين، التي لا سلطة فوقها، ولا رقابة ولا مراجعة ولا استئناف.

هشام الشواني