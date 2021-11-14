الحركات المسلحة تعلن وفاة الاحزاب السياسية في المناطق الثلاث وعلى الدرب سار شرق السودان





اعتقد الان فعليا كده اعلنت الحركات المسلحة وفاة (تاثير) الاحزاب السياسية في المناطق الثلاث وعلى الدرب سار شرق السودان وقريبا الإقليم الشمالي

وسينحصر الصراع الحزبي حول العاصمة القومية.

كانت الاحزاب تعتمد على الولاء والمبايعة لفلان أو علان ممثل الحزب أو الطائفة إبن المنطقة

ويعد الناس( بموية طريق مستشفي )وينتهي الوعد مع إنهاء الجمع فيصعد هو في سلم الطائفة أو الحزب امام مرؤسية ويظل حال البلد الذي قدمه نفس الحال .

لذلك شخصيا يعجبني هذا التغيير من الانحياز الحزبي للانحياز لمصلحة المواطن

وبدل ان تستغل الاحزاب السياسية المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية للتمكين لاحزابها عليها ان تغير منهجها وان تقدم الخدمات الجيدة لتكسب المواطن سياسيا.

الكويكابي

Hassan Hashim Absher Alkiwekabi