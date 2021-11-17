السؤال من هو المستفيد من وجود قتلى في مظاهرات السودان ؟





هم اول من نشر حملة الحوجة للدم قبل ورود انباء عن اي قتيل . ثم انتشرت انباء سقوط قتلى .

الواقع على الارض طبعا الناس في الخارج ما بتكون محيطة بيه زي الناس في الداخل .

الحياة شبه طبيعية في معظم شوارع الخرطوم وبعض المؤسسات داومت بي كامل العدد لدرجة البعض قال انه ما كان في داعي لقفل الكباري .

بؤر محدودة في الاربعين والمؤسسة والستين لا ترقى لتكون موكب بل اظهرت الصور مدى ضعف الاستجابة للدعوات للتظاهر وظهر من الصور اعمار المشاركين فضلا عن المتفرجين . بالتالي لا يوجد سبب منطقي لاستخدام القوة .

السؤال من هو المستفيد من وجود قتلى ؟؟؟

استنادا الى اعتراف السنبلة حنين انهم دائما بيكونو محتاجين دم للمحافظة على الشارع ..بيتضح انه الجهة المستفيدة من القتل ان حدث فعلا قتل اليوم هو الجهة الداعية للتظاهر ويقرأ ذلك مع المعلومات التي رشحت بالامس عن توزيع سلاح وملتوف على عناصر من كتائب حنين وهو مؤشر على ان هناك خطة اغتيالات ستنفذ .

دائما حينما تكون هنالك جريمة ابحث عن المستفيد .

البرهان او حميدتي في وضع مريح والاحتجاجات ضد قراراتهم التصحيحية تسير الى ضعف كل مرة لدرجة المهزلة في مظاهرات اليوم وليس لهم مصلحة في تمليك خصومهم كروت ضغط عليهم .

الطرف الاضعف هو عصابة الاربعة وهم بحاجة لاشعال نار الغضب في الشارع وتكرار نفس السيناريو الذي نفذ على البشير لصناعة كتلة حرجة تمكنهم من التغلب على ما ينتظرهم بعد ٢٥ اكتوبر .

#المدنية_مؤسسات

#الديمقراطية_انتخابات

#الشعب_واعي

#اكرام_الميت_دفنه

لجان الكرامة