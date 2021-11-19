الأمم المتحدة تكشف حصيلة ضحايا احتجاجات السودان الاخيرة





قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، الخميس، إن 39 شخصا على الأقل قتلتهم قوات الأمن السودانية منذ في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت باشليت، في بيان، ندين مقتل ما لا يقل عن 39 شخصا على يد قوات الأمن في السودان منذ اجراءات الجيش السوداني 25 أكتوبر.

وأوضحت أن “بين هؤلاء قتل 15 شخصا بالرصاص الأربعاء خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان (غرب)”.

وأضافت باشليت: “بعد مناشداتنا المتكررة للسلطات العسكرية والأمنية بالامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين، من المخزي تماما استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى الاربعاء ضد المتظاهرين”.

واعتبرت أن “إطلاق النار على حشود كبيرة من المتظاهرين العزل يرقى إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأشارت المفوضة الأممية إلى أنه “بحسب مصادر طبية موثوقة، أصيب أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات أمس، بينهم 80 أصيبوا بعيارات نارية في أعلى أجسادهم ورؤوسهم”.

ولم يصدر تعليق من الخرطوم بشأن البيان الأممي حتى الساعة (15:30 ت.غ)، لكن الشرطة السودانية قالت في بيان الخميس، إنها “قامت بتأمين مؤسسات الدولة والمتظاهرين خلال احتجاجات الأربعاء، إلا أنها قوبلت بعنف غير مبرر تجاه عناصرها وسياراتها”، وأكدت أنها “لم تستخدم السلاح الناري مطلقا”.

وأردفت الشرطة: “تبين لنا أن هنالك حالة وفاة واحدة لمواطن في مدينة بحري شمالي الخرطوم، فضلا عن إصابة 89 من عناصر الشرطة و30 مواطنا نتيجة اختناق بالغاز المسيل للدموع”.

صحيفة السوداني