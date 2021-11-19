نريد موقفاً واضحاً من هيئة أركان الجيش السوداني





د. بشير إدريس محمدزين

• كنتُ قد كتبتُ سابقاً وقلتُ إنَّ على قوى الحرية والتغيير وكل الأجسام السياسية أن تطالب هيئة أركان الجيش السوداني بتوضيح موقفها مما يجري لشعب السودان الآن من تقتيل وتسحيل وإنتهاكات من قوات البرهان البربرية..

لأن توضيح هذا الموقف من هيئة أركان الجيش سيكون ضرورياً للتاريخ، وأيضاً لنعرف في النهاية من يقف متفرجاً على الشعب السوداني، من قواته المسلحة، وهو يُقَتّل من فئة فاسدة مريضة أنانية تنتسب إليها، ومن يقف إلى جانب مطالب الشعب العادلة في الحرية والعدالة والسلام والديموقراطية..

• إن مطالبة قوى الحرية والتغيير والأجسام السياسية ببيان واضح وجلي من هيئة أركان الجيش (السوداني) سوف تضع من يُعتقد أنهم (أبناء الشعب الوطنيين) في قواته المسلحة أمام مسؤولياتهم الوطنية، وأمام التاريخ ومعياره القاسي الذي لا يخيب !!

• يرتكب البرهان الآن كل مجازره بحق الشعب ويقول إنَّ الجيش السوداني متوحدٌ خلفه ومؤيدٌ له، فيا هيئة أركان الجيش السوداني هل أنتم تؤيدون فعلاً ما يقوم به البرهان من تقتيل وتسحيل وإنتهاك بحق الشعب السوداني الذي تنتمون إليه أم لديكم موقفٌ آخر ؟!!!

صحيفة التحرير