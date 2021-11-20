خطف وقتل.. عريس ينهي حياة العروس في شهر العسل





بعد أيام قليلة على احتفال العروس “آني ديواني” بـ حفل زفافها على زوجها “شرين ديواني”، فقدت العروس حياتها بشكل مأساوي ولم يتم إنقاذها.

قُتلت العروس “آني” البالغة من العمر 28 عامًا ، بوحشية في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة التي كانت تستقلها هي وزوجها، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

فقد تعرضت العروس وعريسها لـ عملية اختطاف مروعة حدثت خلال شهر عسل الزوجين في جنوب إفريقيا، حيث تم اختطاف الزوجين المتزوجين حديثًا ، من بريستول ، تحت تهديد السلاح في جوجوليثو ، بالقرب من كيب تاون ولكن تم إطلاق سراح السيد ديواني دون أن يصاب بأذى.

بعد يوم واحد عُثر على العروس ميتة في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة بعد أن قُتلت برصاصة واحدة في الرأس.

وقد تضمنت تلك الجريمة العديد من التقلبات والمنعطفات التي أدت إلى اعترافات حزينة وحسرة في حين حاولت عائلة آني البحث عن الحقيقة.

واتُهم زوجها المليونير بالتخطيط لقتلها مع سائق سيارة الأجرة زولا تونجو ، واتهم شرين بدفع المال له واثنين من المتواطئين معه، تمت تبرئته ولكن بالبحث توصلوا إلى أن للعريس كانت علاقات مشبوهة وعندما علمت العروس تأمر لخطفها وقتلها.

صدى البلد