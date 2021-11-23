



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021م

الانتباهة

حمدوك: على”الحرية والتغيير” الاستعدد للانتخابات

الترويكا والاتحاد الأوروبي يرحّبان بالاتّفاق

الإفراج عن 4 معتقلين

الدقير بعد إطلاق سراحه:” كنت في حبس انفرادي ومنقطعًا عن العالم”

الحركة الشعبية:”الاتّفاق السياسي حقق خروجًا آمنًا للانقلابيين”

القوات المسلّحة

البرهان: الاتّفاق السياسي يمهّد لفترة انتقالية ذات أهداف محدّدة

حمدوك: المحافظة على السلام وإكمال اتّفاق جوبا أبرز أولويات الحكومة

رئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أبو الغيط

ياسر العطا يؤكّد المضي في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر

اليوم التالي

تحصّلت عليها اليوم التالي..تفاصيل صادمة لتفشي”كورونا” بالخرطوم

حمدوك: تشكيل حكومة التكنوقراط ينعكس على معاش المواطن

موقع أمريكي: الإعلان السياسي جنّب السودان السيناريو الليبي

الأمم المتحدة: يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا

وصول الكتب المدرسية المطبوعة في الهند إلى ميناء بورتسودان

الصيحة

حميدتي يدعو”الشركاء” لمواصلة دعم السودان

مسؤول يمنح موظفيه حوافز”99″ شهرًا

ارتّفاع قتلى نزاع بغرب دارفور إلى”32″ شخصًا

تجمّع المهنيين لـ”الصيحة”: أرسلنا مشروع إعلان سياسي إلى الأجسام الثورية

الحرية والتغيير ترفض اتّفاق الإعلان السياسي

السوداني الدولية

حمدوك: على الحرية والتغيير الاستعداد للانتخابات

“12” وزيرًا يقدّمون استقالات مكتوبة إلى رئيس الوزراء

فولكر بيرتس: يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا

الدقير: منت في حبس انفرادي ومقطوعًا عن العالم

عبد الواحد نور: نرفض أيّ حوارٍ مع حمدوك بعد أنّ ترك مشروع الشعب

باج نيوز