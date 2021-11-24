وجبات يوزعها الجيش بمصر تتسبب بتسميم عشرات الطلاب





أقر محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، وقف توزيع الوجبات المدرسية لحين وصول نتائج تحليلها، وذلك على خلفية إصابة 50 تلميذا بحالات تسمم.

وأصيب التلاميذ في مدرسة شركة السكر الابتدائية بمدينة نجع حمادي، بحالة تشبه حالات التسمم صباح الثلاثاء، تم نقلهم على إثرها بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وأوضح اللواء أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلي مديريات الصحة، لأخذ عينات من مكونات الوجبات المدرسية الموجودة داخل المدرسة لتحليلها بالمعامل المركزية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص والتحقيق، فضلا عن قيام اللجنة بالمرور على المدارس بمدن المحافظة المختلفة وسحب عينات عشوائية من الوجبات المدرسية.

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وأضاف الداودي أن الحالة الصحية للطلاب المصابين مستقرة ومطمئنة للغاية، وجارٍ تشخيص إصابتهم بحالة تسمم من عدمه، مؤكدا خروج ٣٠ تلميذا وتلميذة من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية وجارٍ الاطمئنان على باقي الحالات، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه أقصى عقوبة في حالة ثبوت عدم مطابقة الوجبة المدرسية للمواصفات القياسية حفاظًا على سلامة الطلاب.

والجدير بالذكر أن الجيش هو من يحتكر الوجبات المدرسية بالتعاقد مع التربية والتعليم عبر شركة سايلوفودز.