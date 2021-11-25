صبري العيكورة يكتب: (ركبت ما ركبت و انا مالي) ؟





بقلم / صبري محمد علي (العيكورة)

اللهم لا باقٍ الا وجهك الكريم ودينك القويم . اللهم اجر القحاته (اربعة طويلة) فى مصابهم وفقدهم الجلل . اللهم لا ترفع لهم فى ارض السودان راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية . اللهم إنهم حادوك وجاهروا بذلك . اللهم ان كان ذلك بجهلهم فتجاوز عنهم وان كان بتغييب عقلولهم فاشملهم برحمتك التي وسعت كل شئ ( الفااااتحه الفاتحه) الشماته ليس من الاسلام فى شئ . (قصرنا فى الواجب يا جماعة) ؟ جينا بى حقنا و عمودنا وشاهينا .

من تجول عبر (الميديا) يوم امس وامس الاول سيكون قد تقطعت نياط قلبه على صياحهم

و قطعا قد استمع الي الفاظ كتيرة لا يمكن كتابتها نضحت به مواقعهم بالامس نعتوه بكل نطيحه وموقوذه و مُترديه من اسفال الالفاظ فالمؤسس اصبح بين ليلة وضحاها (زول بائس) وما زلت ارصد نعته (بالكوز) قريباً إن لم يكن قد تم ذلك

و حقيقة هذا هو ديدن من لا مبادئ له (فالقحاته) ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا اذا هم يسخطون . على كل حال حمدوك و وقع و الكراسي ولموها والناس مشت على اشغالها تاني لزوم البكاء شنو ؟ المات برجع يا جماعة ؟ ما دائم الا وجه الحق .

لم اكن اتوقع اسوأ مما حدث بالامس من نشر الغسيل القذر في ما بينهم ولكن تظل الحقيقة المرة التى لا يريدون سماعها وهى (game over) فقبل ان يصبح يوم جديد بادرت امريكا بالمباركة (فى حب يا اخونا اكتر من كده )

وفى الاخبار امس الأول ان وزراء الحكومة المحلولة يسلمون حمدوك استقالاتهم مكتوبه و رغم انى اشك فى صحة الخبر لانه فى الاساس لا توجد حكومة اصلاً حتي تتقدم باستقالتها بعد (٢٥) اكتوبر . كما ان الخبر جاء على صيغة (قال وزراء) ! وهذا ما يضعف قوة المصدر طالما لم تتم الاشارة اليه .

لا مش كده وبس قال ليك تم تسليم الاستقالات (يداً بيد) فى اجتماع تفاكري ؟ تغيب عنه وزير الاعلام وقال ليك كمان وزير التجارة السيد على جدو (تحفظ) على تقديم استقالته ! يا جماعة الناس ديل بضحكوا على منو؟ وسواقة الدقداق دي ما قلنا خلاس لم تعد تنفع و لحقت الجنية السوداني ! وحمدوك ده وروني تاني يلاقو وين وكيفن زاتو ؟

ما اسقط (اربعة طويلة) صدقوني هى دعوات المظلمومين وحرمنتهم وفرعنتهم وتطاولهم على الدين و الذى لم يتطاول منهم استمع وطأطأ راسه والساكت عن الحق شنو يا جماعة ؟

طيب نجي لموضوع تعديل وتنقيح الوثيقة الدستورية (اووول) حاجة يرجعوا لينا جمله واحده إن رجعت رجع كل شئ القضاء والعدل والامن ودارت عجلة الانتاج وتنفست المستشفيات . و الجملة هي (غير حزبية) التى حذفوها من فقرة تكوين حكومة كفاءآت (تكنوقراط) أهاا بعدها طوالي كانت كلمتي (غير حزبية) ! بس يرجعوا لينا الثمانية حروف ديل والباقي (حمدكا وبراهينو) بتموا براهم . عرفتوا يا جماعة الناس ديل نشلونا كيف؟ تصور يا عسل (الشرمة الصغييرا دي) دخلت بيها مريم الصادق ومدني جرادل واكرم كرونا و وبتاع السيخ داك ومش عارف القراي ومفرح و سلك ونصر الدين و(عييييك) كلهم جو ناطين بالشُرمة دي ! شفتوا (الزنكلة) دي كيف ؟

قبل ما انسي : ـــــ

إن عاد القضاء الحق النزيه عادت الكفاءات وإن عادت الكفاءات لن تترك خلفها لحاها وخماراتها و وضوئها داخل البيوت ! فهمتوا باقي القصة ؟ وبالامس الاول فى الاخبار ان (فدوي) تركب قطر عجيب باختيارها !

(ركبت ركبت وانا مالي) !!

صحيفة الانتباهة