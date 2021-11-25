الدفاع المدني ولاية الخرطوم يسيطر على حريق بمصنع للبلاستيك بامدرمان





تمكنت قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم من السيطرة على حريق شب بمصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية بأمدرمان وإخمادة دون خسائر في الارواح .

وقال اللواء شرطة عثمان عطا مدير دائرة الدفاع ولاية الخرطوم في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن غرفة الطوارئ تلقت بلاغاً في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس يفيد بإندلاع حريق بمصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية أم درمان مضيفاً أن قواته وصلت لمكان الحادث في وقت وجيز وباشرت إنفاذ خطة إحتواء الحريق بواسطة خبراء في مثل هذا النوع من الحوادث حيث توزع الفريق إلى مجموعات تمكنت إحداها من عزل عدد (3) خزانات وقود عن باقي المصنع بمواد مخصصة للتعامل مع حرائق المواد البترولية بجانب فريق عمل علي محاصرة السنة النيران والحيلولة دون وصولها الي باقي اجزاء المصنع والتمدد الي المصانع المجاورة بجانب فريق اخر للتعامل المباشر مع بؤرة الحريق بالمخزن الرئيسي والسيطرة علي النيران والأبخرة الخطرة الناتجة عن إحتراق مواد بلاستيكية وتمكن رجال الدفاع المدني من انقاذ جميع الماكينات ومنع النيران من إلتهامها باسطة طوق حماية كامل ومخزن خام بلاستيك بكامل محتوياته بالجزء الغربي من المصنع وأضاف اللواء العطا أن قواته تدخلت بعدد (10) عربات إطفاء تحتوي على مواد كيميائية مختلفة وعدد (5) مركبات إمداد .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة عن وصول مدير دائرة الدفاع المدني إلى مكان الحادث الذي أشرف على عمليات الإطفاء بجانب فريق من الأدلة الجنائية ومسرح الحادث لمعرفة أسباب الحادث وقوات من شرطة ولاية الخرطوم وشرطة المحلية والقسم المختص وشرطة النجدة التي ضربت طوقاً أمنياً وقامت بالإجراءات التأمينية اللازمة يذكر ان مخازن المصنع تحتوي علي مواد كيميائية ومواد خام بلاستيكية ومواسير صرف صحي ومواسير ري وأحذية واواني منزلية وكراسي بلاستيكية

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص.

سونا