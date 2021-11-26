شرطة ولاية الخرطوم تتمكن من ضبط متهمين نهبا فتاة بالطريق العام





مواصلة لانجازاتها المتواصلة فى تحقيق الأمن والطمأنينة لمواطنى الولاية تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من ضبط عدد(3) متهمين قاموا بنهب فتاة بالطريق العام بمنطقة دارالسلام غرب والاستيلاء على عدد(2 ) تلفون ليتم ضبطهم وإتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتهم

وعلى ذات الصعيد إستطاعت شرطة الولاية (قوات الطوف الليلى) بمحلية الخرطوم من القبض على متهمين يقودون ركشة بداخلها عدد(6 ) بطاريات بالتحرى معهم اقروا بسرقتها من عدد من السيارات بالمنطقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتهم وإتخاذ إجراءات بلاغ جنائي فى مواجهتهم تحت المادة(174) من القانون الجنائي.

كما نجحت شرطة ولاية الخرطوم(محلية بحرى) من ضبط عربة دفار على متنها عدد(54) جوال مليئة بعلب الصلصة منتهية الصلاحية فى طريقها للاسواق حيث تم القبض على عدد(3) متهمين اقروا بجمعها من مكب للنفايات.

وتفيد متابعات(المكتب الصحفى للشرطة) أن شرطة ولاية الخرطوم نفذت العديد من الخطط الأمنية بمحليات الولاية المختلفة إستهدفت منع ومكافحة الجريمة بمشاركة إدارات شرطة الولاية المختلفة.