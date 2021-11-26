ضبط متهمين نهبا فتاة في الشارع العام





تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من ضبط متهمين نهبا فتاة بالطريق العام وذلك مواصلة لانجازاتها فى تحقيق الأمن والطمأنينة لمواطنى الولاية حيث تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من ضبط عدد (3) متهمين قاموا بنهب فتاة بالطريق العام بمنطقة دارالسلام غرب والاستيلاء على عدد (2) تلفون ليتم ضبطهم وإتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتهم .

وعلى ذات الصعيد وفق ( سونا) إستطاعت شرطة الولاية (قوات الطوف الليلي) بمحلية الخرطوم من القبض على متهمين يقودون ركشة بداخلها عدد (6) بطاريات بالتحري معهم اقروا بسرقتها من عدد من السيارات بالمنطقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم وإتخاذ إجراءات بلاغ جنائي في مواجهتهم

( كوش نيوز)