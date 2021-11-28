ضبط كميات من الأدوية ومُستحضرات التجميل المُهرّبة





أحبطت شرطة مكافحة التهريب, محاولة تهريب مستحضرات تجميل تقدر قيمتها بـ(13) مليون جنيه, إضافةً إلى أدوية وعقاقير طبية بولاية الجزيرة.

وقال مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية الجزيرة العقيد شرطة صالح ادريس في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة), ان إدارته تمكنت من إحباط تهريب كميات كبيرة من الأدوية مُحمّلة بطريقة احترافية وغير مسجلة لدى وزارة الصحة على متن عربتي بوكس كانتا قادمتين من إحدى دول الجوار في طريقها للبلاد.

وكشف إدريس عن ضبط شرطة مكافحة التهريب ولاية الجزيرة أيضاً عربة دفار جامبو تحمل شحنة كريمات وحبوب تسمين ممنوعة تقدر قيمتها بـ(١٣) مليون جنيه سوداني، مؤكداً أن إدارته اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مُواجهة المتهمين على ذمة الحادثة وما زالت التحريات جارية مع المتهمين تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة, كاشفاً عن وضع المضبوطات على ذمة القضية كمعروضات عقب الحجز عليها بواسطة نيابة الجمارك.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة