نهاية مأساوية لـ “عروسين” داخل منزلهما في ليلة الدخلة.. هذا ما حدث بعد كسر باب الشقة





لقي عريس مصري وعروسة، مصرعهما ليلة زفافهما، في محافظة القليوبية بمصر.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من مستشفى شببن القناطر باستقبال جثتي عريس وعروسة لقيا مصرعهما ليلة الزفاف.

وتبين أنه عند ذهاب والد العريس، ووالدة العروس، للاطمئنان عليهما يوم الصباحية فوجئا بعدم ردهما وعدم فتح الباب أو الرد على الاتصالات التليفونية، ليقوما بكسر باب الشقة عليهما والبحث عنهما فوجداهما في حمام الشقة جثتين هامدتين بسبب تسرب الغاز من السخان، وعلى الفور حاولا إنقاذهما ونقلهما لمستشفى شبين القناطر، حيث تبين وفاتهما مختنقين وقررت النيابة التصريح دفنهما وطلب تحريات المباحث.

صحيفة المرصد