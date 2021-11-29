ضبط (345) كيلو جراماً من الزئبق بالسوق العربي





أحبطت شُعبة المهمات التابعة لإدارة العمليات والمعلومات (دائرة الخرطوم) بالإدارة العامة لمكافحة التهريب, مُحاولة تهريب (10) أسطوانات زئبق وذلك بوسط الخرطوم السوق العربي تُقدّر قيمتها بـ(20) مليون جنيه.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة معتصم أحمد عثمان في تصريح لــ(المكتب الصحفي للشرطة)، إن الضبطية تمّت بعد مُراقبة لصيقة لتحركات عربة صالون ليومين متتالين، منوهاً إلى أنه وعند لحظة الصفر تمت عملية المداهمة للعربة وضبط بداخلها (10) أسطوانات تحتوي على مادة الزئبق, حيث تزن الأسطوانة الواحدة (34) كيلو جراماً ونصف ودون أي أوراق وتصريح الجهات المعنية بعملية استخدام تلك المواد، مُشيراً إلى أنّه تم توقيف متهم على ذمة ضبط (الزئبق) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته.

وشدد اللواء شرطة معتصم أحمد، على الأدوار المتعاظمة التي تقوم بها قوات الإدارة العامة لمكافحة التهريب بكافة ربوع البلاد وتحقيقها للعديد من الضبطيات آخرها ضبطية ١٠٢ كيلو من مخدر (الأفيون والآيس كريستال) بوادي حلفا، مؤكداً أن هيئة الجمارك وذراعها الرقابي الإدارة العامة لمكافحة التهريب بأفرعها البرية والبحرية والنهرية في كافة المنافذ والحدود, تقف بالمرصاد لكافة محاولات التهريب التي تُدمِّر الاقتصاد.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة