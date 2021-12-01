إدانة شاب احتال على نظامي في أموال أجنبية





أوقعت المحكمة امس, حكماً بالسجن لعامين في مواجهة شاب أُدين بالاحتيال على نظامي والاستيلاء منه على (18) ألف ريال سعودي دون وجه حق بعد أن رصدته كاميرات أحد البنوك الشهيرة وهو يأخذ أموال الشاكي منه .

الجدير بالذكر ان المدان استولى على اموال الشاكي النظامي بعد ان أوهمه بانه سوف يقوم بتحويل المبلغ الى العملة المحلية بقيمة زائدة عن سعر البنك .

وأمرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، المدان برد مبلغ (18) ألف ريال سعودي موضوع الدعوى الجنائية إلى الشاكي النظامي .

وأدانت المحكمة المدان بمخالفة نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلّق بالاحتيال .

وبحسب الاتهام, فإن النظامي قد حضر إلى أحد البنوك المعروفة وسط الخرطوم بغية أن يقوم بتحويل مبلغ (18) ألف ريال سعودي إلى جنيه سوداني، وأشارت التحريات إلى ان الشاكي وقتها قام بتعبئة فورما لتحويل أمواله للعملة الوطنية وشرع في تقديمها عبر كاونتر البنك الشهير، ونبّهت التحريات إلى أن المتهم وقتها كان يراقب الشاكي وحضر إليه وأخبره بأنه سوف يقوم بتحويل أمواله الريال إلى العملة المحلية بقيمة زائدة عن البنك، ولفتت التحريات إلى ان الشاكي وقتها سلّم المتهم المبلغ وأخبره بأن يذهب برفقته إلى بنك آخر لتسليمه الأموال المستبدلة للعملة المحلية، وكشفت التحريات بأن الشاكي قد رافق المتهم إلى البنك الآخر الذي طلب منه انتظاره لدقائق حتى يعود إليه بمقابل أمواله, إلا أن الشاكي ظل ينتظر المتهم دون جدوى, حيث اتضح بأنه تمكّن من الخروج من البنك عبر اتجاه آخر، وحينها اكتشف الشاكي بأنه وقع ضحية لاحتيال المتهم واستيلائه على أمواله، ليقوم بتحريك إجراءات بلاغ ضده بقسم الشرطة ليتم القبض على المتهم بعد التعرف عليه وهو يظهر عبر كاميراتي المصرفين الذين توجّه إليهما برفقة الشاكي, لتتعرّف السلطات على ملامح وجهه وتتمكّن من القبض عليه وإخضاعه للتحقيق حول مُلابسات الحادثة وعقب اكتمالها أحيل للمحاكمة التي أدانته على ذمة الدعوى الجنائية .

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة