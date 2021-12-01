القبض على متهم حاول تهريب كميات من الأدوية





نجحث قوات الآلية المشتركة بولاية الجزيرة في توقيف متهم يستقل عربة “كريز” ضُبط بحوزته كمية كبيرة من الأدوية المهربة وغير مطابقة للمواصفات وذلك بمعبر مدني شمال .

وكشفت المكتب الصحفي للشرطة بأنه ومن خلال برنامج الخطط الأمنية الموضوعة لمنع الجريمة وتسيير الأطواف الليلية والارتكازات الراتبة بمحلية مدني الكبرى تحت إشراف قائد شُعبة الاستخبارات العسكرية المقدم ركن عبد الرحيم محمد عبد الله، إضافةً إلى قوة اخرى من الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات العامة, نجحت في توقيف متهم يستقل عربة كريس وضُبطت بحوزته كمية كبيرة من الأدوية المهربة وغير مُطابقة للمواصفات وذلك بمعبر مدني شمال، ونبهت الشرطة إلى أنه وفور القبض على المتهم تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته بقسم شرطة مدني الأوسط, ووُضعت المضبوطات معروضات في البلاغ توطئةً لتقديمه للعدالة.

صحيفة الصيحة