أكاديمية طيران سودانية تجذب عشرات الطلاب الأجانب





نجحت أكاديمية هاي لفل للطيران بالسودان في جذب عشرات الطلاب الأجانب للالتحاق بها من واقع تميزها.

ويتجاوز الطلاب الأجانب في الكلية الثمانين طالبا من دول عربية وأفريقية أبرزها السعودية، مصر، جيبوتي، تشاد، يوغندا، جنوب السودان وغيرها.

وتأسست أكاديمية هاي لفل للطيران في العام ٢٠٠٦ بوصفها أول أكاديمية تقدم دورات الطيران الخاص والتجاري داخل السودان وهي مخولة من سلطة الطيران المدني السوداني والمتعارف بها من منظمة الطيران المدني الدولي،ورؤية الأكاديمية تتلخص في الريادة في تدريب عالم الطيران محلياً، إقليمياً، بمعايير عالمية.

وهاي لفل بشهادة خريجيها تعد دائما سباقة في كل مجالات تشجيع الابتكار والتدريب، وماجعلها وجهة مفضلة للطلاب تميزها من واقع انها إحدى أكثر أكاديميات الطيران شمولا وابتكارا من حيث تعدد الخدمات التدريبية بالإضافة إلى الكورسات المتخصصة في مجال الطيران وتدريسها الضيافة الجوية، الطيران والعمليات الجوية.

وتسهم الكلية في تأهيل طلابها إبتداء من اللغة الإنجليزية والدورات الأساسية في علوم الطيران وانتهاءً بالدراسات النظرية والتدريب العملي حيث طورت أكاديمية هاي لفل برنامجاً دراسياً شاملاً يساهم في إعداد الطالب للوظيفة بكل الطرق الممكنة، وعلى مدى دراسة الطالب فإنه يكمل الدورات الأرضية ويخضع للتدريب على الطائرات ذات المحرك الواحد والمتعددة المحركات، مما يمنح الطالب القدرة على المنافسة حتى يصبح طيارا في إحدى شركات الخطوط الجوية.

وتمتلك أكاديمية هاي لفل للطيران أسطول يتكون من طائرات حديثة ذات كفاءة عالية ومجهزة بكل أنواع المعدات المطلوبة لعمليات التدريب مما يمنح الدراسة تجربة متعددة في مختلف الطائرات ذات السرعة العادية والسرعات العالية، كما أن كل أسطول الكلية معتمد من الوكالة الأوربية لسلامة الطيران.

الخرطوم:طيران بلدنا