مصر: امرأة تقتل جارتها وتسرق مجوهراتها.. وتكشف عن سبب غريب لارتكابها الجريمة





قتلت سيدة مصرية، جارتها في منطقة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد في مصر، حيث أدلت في التحقيقات بأسباب غريبة لارتكابها الجريمة.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات، إنها أقدمت على الجريمة بسبب الإحراج، مضيفة: “كنت مزنوقة في قرشين، كنت جايبة حاجات قسط، وصاحبها كان هيحبسني، واتحرجت أستلف منها .. قتلتها”.

وأشارت إلى أنها “كانت تقيم في شقة مجاورة للمجني عليها وبينهما علاقة صديقة، واضطرت مؤخرا لترك الشقة والإقامة في مكان آخر، بسبب ديونها، وخوفا من ملاحقة الدائنين لها، وخلال تلك الفترة كانت تزور المجني عليها بشكل متقطع”، وفق صحيفة “اليوم السابع”.

ولفتت: “مشفتش في مرة حد من ولادها عندها، وهي كان من عادتها إنها بتسيب باب الشقة مفتوح”، مردفة أنه “في آخر زيارة لاحظت ارتداء المجني عليها عددا كبيرا من الغوايش، وفي نفس الوقت كانت تمر بأزمة مالية، فاختمر في ذهنها فكرة سرقتها، فعادت في يوم آخر وزارتها ثم غافلتها وضربتها بطفاية على رأسها من الخلف ثم خنقتها، واستولت على مصوغاتها”.

صدى البلد