بدء محاكمة ساكاشفيلي في “قضية السترة”





بدأت محاكمة ما يسمى بـ “قضية السترة” في محكمة مدينة تبليسي ، حيث اتهم رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي باختلاس أموال الدولة على نطاق واسع.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الرئيس السابق موجود بالفعل في غرفة الاجتماعات. وتجمع عدة مئات من رفاق ساكاشفيلي خارج مبنى المحكمة، مطالبين بالإفراج عنه. يتم تعبئة الشرطة على الفور.

وساكاشفيلي متهم بإنفاق 8.8 مليون لاري (أكثر من 2 مليون و800 ألف دولار) بشكل غير لائق من ميزانية جهاز أمن الدولة الخاص على السلع الكمالية خلال فترة رئاسته.

اتُهم الرئيس الثالث لجورجيا بالاختلاس على نطاق واسع، على يد مجموعة من الأشخاص بتآمر مسبق وباستخدام موقعهم الرسمي.

وفي حال إدانة ساكاشفيلي، فإنه يواجه سبع سنوات إلى 11 سنة سجن.

ليس هذا هو الاتهام الأول ضد ساكاشفيلي، فقد تم تقديمه بالفعل إلى العدالة في قضيتين جنائيتين – بشأن فض المسيرة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وضرب النائب السابق للبرلمان الجورجي فاليري جيلاشفيلي.

العربية نت