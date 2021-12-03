وفاة ثلاثة أشخاص في حادث بطريق مدني الخرطوم





لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر بأذى جسيم إثر تعرضهم لحادث مروري بطريق المرور السريع بولاية الجزيرة، نتيجة تصادم عربة آكسنت بناقلة جامبو كانت تسير من الاتجاه المعاكس.

وأكد المكتب الصحفي للشرطة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بقسم شرطة دائرة الاختصاص، ونقل الجثامين للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر أفاد المكتب الصحفي للشرطة بتعرض شاحنة لحادث سقوط بالقرب من مدخل شندي وسط الطريق بسبب السرعة الزائدة، حيث فقد السائق السيطرة مما تسبب هذا الحادث في إلحاق الأذى الجسيم به مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل شرطة المرور ونقل السائق للمستشفى لتلقي العلاج.

السوداني