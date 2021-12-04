(البرنس) لهذا السبب لن تتقدم كرة القدم السودانية وهذا هو الدليل





كشف لاعب المنتخب الوطنى السودانى ولاعب فريقى القمة هيثم مصطفى(البرنس) محلل قناة بين سبورت الرياضية والمنضم حديثا الى طاقم التحليل الفنى لمباريات كاس العرب التى تتواصل هذه الايام فى قطر في تصريحات عبر الاستدو التحليلى بعد مباراه المنتخب الوطنى امام المنتخب الجزائرى ان مشكلة الكرة السودانية تتمثل في الادارة التى تتولى زمام الامور وتسيرها ،واضاف ان الاداري في السودان يريد ان يكون هو مدرب يختار اللاعبين ويضع التشكيلة التى تخوض المباراة وان يكون هو ويبقى مدير الكرة ورئيس البعثة ولاعب ومدرب حراس زيادة الى انه مشجع ومحلل وان يكون اي شئ،الى جانب الانانية والمحاباة في الاختيارات والى جانب كل هذا نجد شخصنة الامور والفساد الداخلي الذى يعانى من الادارى مبينا ان هذه حقيقة مرة وفساد كبير جدا والى جانب اساليب اكثر تستخدم فى كرة القدم اقل ان توصف بانها اساليب قذرة قل ان توجد في منظومة كرة القدم على مستوى العالم،واكد البرنس لذلك ننال الفشل تلو الفشل،واشار فى حديثة لقناة بين سبورت الرياضية متحسرا على ما وصل اليه المنتخب الوطنى من مستوى وقال مالم توكل الامور لاهل الوجعة واصحاب الخبرة والدراية الفنية والادارية بكرة القدم والرياضة عموما وان توزع الاختصاصات على حسب الخبرات وان تترك الاختيارات والجوانب الفنية لمن هم اهلا لها لن نتقدم كرة القدم فى السودان قيد انملة وسنظل في قاعنا ابد الدهر،واختتم البرنس تصريحاته بان الاغلبية والسواد الاعظم من من يعملون فى الشان الرياضى لهم مصالح معينة يقضونها ثم يرحلون والمتضرر الاول هو الجمهور.

صحيفة الصيحة