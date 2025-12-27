لماذا يسمح للجماهير بدخول ملاعب مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 مجانا بعد الدقيقة 20؟

قررت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا في المغرب، بعد التشاور مع الاتحاد الإفريقي للعبة، السماح بدخول الجماهير لملاعب البطولة مجانا وذلك بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق المباريات.

ويهدف ذلك الإجراء، وفقا لموقع “فوت ميركاتو” إلى تحسين معدلات حضور الجماهير في الملاعب، والتي كانت منخفضة في بداية مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، حيث كانت مدرجات ملعب “أدرار” في مدينة أكادير، خلال مباراة الكاميرون والغابون، شبه خالية رغم أن الملعب يتسع لـ45 ألف متفرج، وذلك خلال عمليات الإحماء وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

كما شهدت مباراة مصر وزيمبابوي (انتهت بفوز مصر 2-1 على نفس الملعب) واقعة مماثلة، حيث تواجد المئات فقط خلال عزف النشيد الوطني للمنتخبين، قبل أن يزيد عدد المتفرجين إلى 28 ألفا و200 متفرج قبل نهاية المباراة، مما تسبب في صعوبة بعملية إدارة دخول الجماهير في بعض المناطق.

كما استفادت مباريات أخرى بالبطولة مثل مواجهة الكونغو الديمقراطية وبنين، وتونس مع أوغندا، من تلك السياسة التي أطلق عليها في وسائل التواصل الاجتماعي لقب “كأس أمم إفريقيا للشعب”.

وتعد عملية امتلاء الملاعب بالجماهير أولوية قصوى للمغرب، والذي يرغب في تنظيم البطولة بنجاح مع رعاية طموح المنتخب المغربي المتمثل في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 50 عاما، وكذلك مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم 2030 والتي سينظمها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

روسيا اليوم