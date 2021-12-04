طالبة تهاجم أستاذا بسلاح أبيض داخل قاعة المحاضرات وتثير ضجة





اهتزت جامعة أسيوط بمصر على واقعة محاولة اعتداء طالبة على أستاذها أثناء إلقائه محاضرة، بواسطة سلاح أبيض “كتر”، فيما تزال الأسباب غامضة.

وخلال إلقائه محاضرة لطلاب السنة الثالثة بقسم الفلسفة، تفاجأ أستاذ جامعي بمحاولة الاعتداء عليه من قبل طالبة بواسطة “كتر”، مما جعله يدفعها ويسقطها أرضا دفاعا عن نفسه، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وفي تعليق، قال عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط، مجدي عبدالجواد علوان، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى عدم وجود سابقة تعامل مباشر بين الأستاذ الجامعي والطالبة؛ مشيرًا إلى متابعة ما تسفر عنه التحقيقات القانونية والفحوصات الطبية واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تلك النتائج.

وأشار عميد الكلية إلى إرسال مذكرة تفصيلية بالواقعة إلى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أوضح عبدالجواد علوان أنه وقع التحفظ على الطالبة بمعرفة الأمن الإداري بالكلية تمهيدا للتحقيق معها.

ولاحقا، أحالت إدارة الكلية الطالبة على الفحص الطبي من خلال متخصصين في مجال الطب النفسي، من أجل التأكد من مدى سلامة مداركها العقلية.

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