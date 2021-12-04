إحبط محاولات تهريب ذهب بعدد من ولايات البلاد





احبطت الإدارة العامة لتأمين التعدين محاولات تهريب ذهب خلال شهر نوفمبر بعدد من ولايات البلاد بلغت عدد 31كيلو و 477 جرام و 7حبات .

من جانبه أفاد العميد شرطة/محمد علي الحسن الكودابي وفق المكتب الصحفي للشرطة أن الضبطيات نتيجة لعمليات نوعية إستهدفت مهربي الذهب و للتقليل من ظاهرة التهرب الضريبي للمعدنين .

حيث تم ضبط 19 كيلو و 299 جرام و 5 حبات بولاية نهر النيل .

و 4كيلو و 947 جرام و5حبات و بالولاية الشمالية3 كيلو و 586جرام و 3 حبات و واحد كيلو و 989 جرام بولاية غرب كردفان واحد كيلو و 135جرام و4حبات بولاية النيل الازرق و 502جرام بولاية البحر الأحمر .

واشاد اللواء شرطه حقوقي/ د. خالد حسن مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين بمجهودات قوته في مكافحة تهريب منتج الذهب و المحافظة عليه داخل القنوات الرسمية المحددة بواسطة الدولة .

الخرطوم ( كوش نيوز)