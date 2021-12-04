ضبط ستين ألف علبة كريمات محظورة بأم درمان





أفشلت فرعية مكافحة التهريب أم درمان التابعة للإدارة العامة لمكافحة التهريب, محاولة توزيع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل كريمات إلى داخل الأسواق المحلية, وذلك بضبط المضبوطات بأحد المخازن في الخرطوم, والذي يحتوي على كميات كبيرة من الكريمات غير المُطابقة للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية.

وأوضح العميد شرطة عماد محمد نور مدير إدارة العمليات والمعلومات, دائرة الخرطوم وفق المكتب الصحفي للشرطة, أن الضبطية عبارة عن 60.000 علبة كريمات محظورة تم ضبطها بأحد المخازن تتبع لتجار بسوق أم درمان.

وأضاف مدير العمليات والمعلومات أن العملية تمّت بعد متابعة ورصد من الفريق الميداني لفرعية أم درمان وتكلّلت بالمُداهمة بعد اكتمال الإجراءات اللازمة وضبط المعروضات.

مشيداً بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها فرعية أم درمان من ضباط وضباط صف وجنود, وتحقيقها للعديد من الضبطيات المُختلفة من آثار وكريمات وغيرها, وحثّهم على بذل المزيد للحفاظ على اقتصاد البلاد وحماية المُجتمع من المُهدِّدات الأمنية.

الخرطوم ( كوش نيوز)