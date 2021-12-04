صلاح الدين عووضه: عيب كبير !! بل وفضيحة.. يا تلفزيون





عيب كبير !!

بل وفضيحة..

يا تلفزيون…يا..

أن يتم تخصيص نصف الزمن الرسمي..

لنشرة التلفزيون الرسمية..

من نشرة أخبار فضائية الدولة الرسمية..

أن يتم تخصيص ذلكم الوقت كله لوفاة مطرب…هو عبد الكريم الكابلي..

فهو أحد قامات بلادي الغنائية..

ويرحمه الله…ويتقبله عنده قبولاً حسناً..

ويستحق أكثر من ذلك – إعلامياً – ولكن ليس على النحو الذي ذكرته..

وهو عيب لا يمكن أن يحدث مثله بأي تلفزيون في الدنيا..

فلم نر شيئاً مثل ذلك…وما أظننا نرى..

عيب يا تلفزيون..

عيب كبير !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه