مقال جديد لرئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة يكتب : عودا على مقالي عن الحزب العجوز خرجت البيانات منددة ومستنكرة





المقدم الركن ابراهيم الحوري رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة:

عودا علي مقالي عن الحزب العجوز خرجت البيانات منددة ومستنكرة لما كتبناه حرفوا وحورا حروفنا علي اهوائهم الشخصية وهو امر غير مستغرب فكل اناء بما فيه ينضح كلامنا واضح وصريح ولا لبس فيه الحزب الذي يروج الأكاذيب ويبث الاشاعات ويشكك في مقدرات جيشه ويفت من عضد قواته ويدعم عدوه يجب ان يحاسب نقولها مرة اولي وثانية وثالثة ولا نكل ولا نمل من دعوتنا هذه اكتب كلامي هذا وان مبرا بحمدالله من الحزبية تماما والانغماس في بركها الاسنة بعيدا عن مزالقها المتعرجة انا فقط حزبي الاخضر الفتان عشقي الكاكي همي خدمة وطني في اي موقع اكون فيه . فنحن كعسكريون نعمل فقط من اجل الوطن واداؤنا افضل من غيرنا في سوداننا هذا وذلك بحكم التنشئة العسكرية منذ نعومة اظافرنا

يتربي فرد الجيش علي كيف يقود وكيف ينقاد وهذا هو اس البلاء في المجتمع السوداني وهو مايعوق نهضة البلاد وهو مكمن الداء الذي استعصي علي كل أحزاب البلاد واقعد مسيرتها وجعل قادتها اسيري كرسي القيادة حتي الممات بينما ظل الجيش السوداني يشهد تغيرا متواصلا لقيادته بوتيرة واحدة جعلته اهم كيان متماسك في السودان وذلك لاتباع القوانين والنظم الذي تحترم من الأقدم حتي الأحدث وهذا ما جعله يتبوا مكانا عليا بين دول الاقليم والجيش يمثل العمود الفقري للسودان وهو مكمن قوته وبأسه وهذا مايجعلنا ندافع ونزود عنه ضد العملاء والماجورين ولن تتواني الصحيفة في فضح مخططاتهم وهذا واجب الصحيفة ان تشكل حائط صد ضد الأفكار الخبيثة حتي لاتسلل لواذا الي عقول مقاتلينا الافذاذ واجب الصحيفة تبصير الاشاوس بما يحاك ضدهم وماتبثه اجهزة الإعلام المناوئة ومايدار في الغرف المغلفة فحرب الأفكار اضحت واقعا ملمومسا ومعاشا واجب الصحيفة ان تختزل سموم الاعلام وتكمن لخلايا العدو الإعلامية واجبنا قطعات تغطية لتامين جيشنا الابي ولن نالوا في ذلك جهدا حتي لو ادي ذلك الي المجازفة بحياتنا وما أجمل الموت في سبيل الوطن نقول ذلك ونحن نؤمن ايمان العجائز بأن المساس بالقوات المسلحة هو مساس بامن الوطن ولن يخلص السودان والقوات المسلحة متماسكة وهذا ماتوصل اليه العدو لذا يسعي جاهدا للنيل منها ومن المؤسف ان هذا يتم بايادي سودانية باعت نفسها رخيصة في سوق العمالة والنذالة من أجل حفنة من المال يسد الرمق ويريق ماء الوجه ويقضي علي المروءة والاخلاق

الاستعداد للحرب يمنع الحرب ويحقق السلام

صحيفة السوداني