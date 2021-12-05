اشتباك بالذخيرة بين الشرطة وتجار مخدرات بأم درمان





شهدت مدينة أم درمان اشتباكاً بين الشرطة وجماعة إجرامية تنشط في تجارة المخدرات والذخائر .

وقال المكتب الصحفي للشرطة إن الاشتباك وقع جوار مقابر حمد النيل بأمدرمان، بعد نصب تواصل خادع لشرطة مكافحة المخدرات مع عناصر من المجموعة الإجرامية لتنفيذ خطة القبض عليهم .

وأفاد أن إطلاق النار بدأ عند قيام أحدهم بإطلاق الرصاص؛ مما دفع القوة الشرطية لتبادل الذخيرة معهم.

وكشف المكتب الصحفي للشرطة عن ضبط عناصر الشبكة وبحوزتهم عدد (3218) رأساً من الحشيش وعدد (57) قطعة بأحجام مختلفة، وعدد 1 سلاح منقستو ولزومه عدد (115) طلقة، وعدد (280) طلقة كلاش، وقرنوف، وعدد (99) طلقة جيم 3، وعبوة قرنيت، ومبلغ مالي قدره (220) ألف جنيه سوداني، بجانب ضبط عربتين إحداهما توسان والأخرى النترا .

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتم بقسم شرطة دائرة الاختصاص.

صحيفة السوداني