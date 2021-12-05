سرقة آثار تتبع لمملكة سوبا





شرعت مفتشة آثار مرافقة لبعثة بولندية في إجراءات قانونية وفتح بلاغ في قسم شرطة سوبا بالخرطوم، بعد اكتشاف سرقة تمثال أثري عثرت عليه البعثة البولندية في منطقة سوبا.

وبحسب (مونتي كاروو) فإن البعثة البولندية المتخصصة في البحث والتنقيب عن الآثار ظلت تعمل في مجالها بمنطقة سوبا منذ فترة طويلة، وعثرت قبل يومين على عدد من الآثار الصغيرة ومعها قطعة فخار كبيرة واستمر عمل البعثة أمس حتى وقت متأخر من الليل، وقرر أفراد البعثة الإبقاء على الآثار التي عثروا عليها في مكانها بشكل خفي حيث تم دفنها على أن يعودوا صباح اليوم التالي لترتيب نقلها بعد شروق الشمس.

وأوضحت البعثة أنها تفاجأت عند حضورها في الصباح ولم تعثر على بعض قطع الأواني الفخارية التي تم دفنها بعناية.

وقامت مفتشة الآثار المرافقة للبعثة البولندية على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية ابتداءً بفتح بلاغ لدى قسم شرطة سوبا للعثور على هذه الآثار والقبض على الجناة.

وأكد مسؤول الكشف الأثري بهىئة الآثار والمتاحف يحيى الساوي لـ(مونتي كاروو) صحة الواقعة وأشار إلى مسؤولية حماية المواقع الأثرية تقع على عاتق شرطة تأمين السياحة والآثار.

صحيفة اليوم التالي