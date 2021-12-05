الإدارة العامة لتأمين التعدين تحبط محاولات تهريب ذهب





احبطت الإدارة العامة لتأمين التعدين محاولات تهريب ذهب خلال شهر نوفمبر بعدد من ولايات البلاد بلغت عدد 31كيلو و 477 جرام و 7حبات . وتمت الضبطيات نتيجة لعمليات نوعية إستهدفت مهربي الذهب و للتقليل من ظاهرة التهرب الضريبي للمعدنين حيث تم ضبط 19 كيلو و 299 جرام و 5 حبات بولاية نهر النيل و 4كيلو و 947 جرام و5حبات بالولاية الشمالية، و واحد كيلو و 989 جرام بولاية غرب كردفان واحد كيلو و 135جرام و4حبات بولاية النيل الازرق و 502جرام بولاية البحر الأحمر .

واشاد اللواء شرطه حقوقي د. خالد حسن مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين فى تصريح ل”المكتب الصحفى للشرطة” بمجهودات قواته في مكافحة تهريب منتج الذهب و المحافظة عليه داخل القنوات الرسمية المحددة بواسطة الدولة .

وسبق ان كشف تقرير أممي إفريقي، ، عن فقدان السودان نحو 267 طنا من الذهب خلال 7 سنوات عن طريق التهريب.

التقرير المشترك الذى أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وفريق الاتحاد الإفريقي.أاشار الى أن معدل تهريب الذهب خلال 7 سنوات بلغ 80 كجم يوميا.

وأضاف، أن تهريب الذهب جرى خلال الأعوام 2013 – 2018، وفقا للتقرير الذي تحدث عن الوضع الراهن لمكافحة التدفقات غير المشروعة.

وأشار التقرير إلى وجود عجز 13.5 مليار دولار بين بيانات الحكومة السودانية والدول التي استوردت الذهب والنفط من السودان، خلال ذات الفترة.

ويبلغ احتياطي السودان من الذهب نحو 1550 طنا، وفق تقديرات وزارة المعادن.

سونا