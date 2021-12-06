بابكر سلك يكتب: إرنق تنق





تاني من بلدنا قام رحل زول جميل.

*زول جميل جداً كمان.

*الكابلي مدون الأغنية التراثية الذي أخرجها من باب العرف إلى فضاءات التدوين والتنويت.

*فإنطلقت عبر حنجرته المتمكنة إلى أجيال تتداولها

*لولا ذلك لاندثر الكثير من أغنيات التراث الخالدة .

*تغني بالعربية الفصحى.

*فأدهش العرب الفصيحين.

*لأنه غنى كلمات تمت كتابتها في صدر الاسلام. وبطن الاسلام وحتى من قبل الاسلام .

*الكابلي ثقافة تمشي على قدمين.

*وأذكر وأنا طالب بالجامعة.

*استضفته كمتحدث في ليلة التراث التي صاحبها معرض للتراث من خلال الاسبوع الثقافي للطلاب .

*أدهش الحضور بحضوره الأنيق ومعلومته الحاضرة .

*وكان نصيب الحضور الدهشة فقط .

*المجال لايسعنا.

*ولكن نقول للكابلي أن خبر رحيلك أمطر لؤلؤاً من نرجس وسقي جضوم جدبت وأحدودبت فعضينا على شلاليفنا بما تبقى لنا من سنون وأسنان .

*اللهم أرحم الكابلي رحمةً واسعةً وأنزله منزلة الصديقين.

*ومنازل الشهداء الأيام دي في السودان(فل) مليانة تب بثوار في عمر النوار نسأل الله أن يتقبلهم وينتقم لهم ويجزيهم عنا كل الخير.

*المهم

*أكتب قبل لقاء منتخبنا والمنتخب المصري.

*وأعود للقاء منتخبنا بشقيقه الجزائري.

*سمعتوا بإرنق تنق؟.

*زمان الزول الماناقش بقولوا عليهو زول أرنق تنق ساي.

*عمرنا كلو بنسمع بإرنق تنق لكن ماشفناهو.

*نحمد الله عشنا وشفنا إرنق تنق القاعد ساي.

*ونشكر للهلال أنه أتاح لنا فرصة رؤية إرنق تنق مباشر.

*وزمان الناس لما ينتقدوا لاعب كورة .

*بقولوا والله ده بجليها واقفة.

*وبرضو ماشفنا زول بجليها واقفه إلى أن فتح الله علينا برؤية إرنق تنق .

*الهدف الجزائري الأخير مسخرة.

*ونحمد الله كثيراً أن ناس المنتخب لم يخرجوا علينا مبررين للهزيمة بأن الملعب كعب وتسبب في هزيمتهم .

*ونسأل الله في كورة مصر مايودونا للملعب الكعب بتاع قطر.

*تحت تحت قالوا قطر ذاتها عندها ميدان عقرب.

*هو ميدان عقرب براهو.

*ملاعبنا كلها بقت مياديين عقارب .

*بالمدينة الرياضية .

*التي دخلت سن اليأس ولم تنته بعد .

*ومن شروط قبول الملعب الإجلاس والحمامات.

*ونحنا استاداتنا عن بكرة أبيها.

*جلاليبها فوق وتحتاج لكمامة لو جيت ماشي جمب الاستاد.

وبعد ده.

*تسمع تصريحات على شاكلة حانلعب المجموعات باستادنا.

*استادنا بالسا ولا بالحمامات.

*ستظل استادادتنا بالكمامات بدون حمامات مهما ضغطونا .

*لأننا بنيناها على كده.

*ولأنو عقليتنا كده.

*تقبل أن نرفع جلاليبنا أمام أية حيطة وخلف أي عمود.

*حركة كأننا تعلمناها من الكلاب.

*والخوف تكون الكلاب قد تعلمتها مننا.

*أقول قولي هذا ومنتخبنا على أرض الملعب للقاء مصر .

*والله يسترنا من مصر مصر.

*لانريد نصراً ولكنا لانريد فضيحة.

*الفراق كبير.

*طالما يتملكنا الجدل الفارغ في إدارة شأننا الرياضي.

*زولي وزولك.

*وأساليب في الإنتخابات مخجلة .

*وتبريرات طول مدة تولي المسؤولية .

*السياسي عندنا والإداري.

*لايجيدون غير تبريرات الإخفاق.

*ومع إحترامي للسياسة والسياسيين .

*إلا أن تعريف السياسة عندي هو .

*أن تكذب مرة وتظل طول العمر تكذب لتبرر الكذبة الأولى.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*تعرف يا والينا المكلف علينا .

*بأمانة وتكليفك مؤقت فينا .

*إلا أنك شغال يا والينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال الخوف نرجع من قطر وأبوعشرين اسم على مسمى.

وإلى لقاء .

سلك

صحيفة الانتباهة