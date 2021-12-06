بابكر سلك يكتب: إرنق تنق
تاني من بلدنا قام رحل زول جميل.
*زول جميل جداً كمان.
*الكابلي مدون الأغنية التراثية الذي أخرجها من باب العرف إلى فضاءات التدوين والتنويت.
*فإنطلقت عبر حنجرته المتمكنة إلى أجيال تتداولها
*لولا ذلك لاندثر الكثير من أغنيات التراث الخالدة .
*تغني بالعربية الفصحى.
*فأدهش العرب الفصيحين.
*لأنه غنى كلمات تمت كتابتها في صدر الاسلام. وبطن الاسلام وحتى من قبل الاسلام .
*الكابلي ثقافة تمشي على قدمين.
*وأذكر وأنا طالب بالجامعة.
*استضفته كمتحدث في ليلة التراث التي صاحبها معرض للتراث من خلال الاسبوع الثقافي للطلاب .
*أدهش الحضور بحضوره الأنيق ومعلومته الحاضرة .
*وكان نصيب الحضور الدهشة فقط .
*المجال لايسعنا.
*ولكن نقول للكابلي أن خبر رحيلك أمطر لؤلؤاً من نرجس وسقي جضوم جدبت وأحدودبت فعضينا على شلاليفنا بما تبقى لنا من سنون وأسنان .
*اللهم أرحم الكابلي رحمةً واسعةً وأنزله منزلة الصديقين.
*ومنازل الشهداء الأيام دي في السودان(فل) مليانة تب بثوار في عمر النوار نسأل الله أن يتقبلهم وينتقم لهم ويجزيهم عنا كل الخير.
*المهم
*أكتب قبل لقاء منتخبنا والمنتخب المصري.
*وأعود للقاء منتخبنا بشقيقه الجزائري.
*سمعتوا بإرنق تنق؟.
*زمان الزول الماناقش بقولوا عليهو زول أرنق تنق ساي.
*عمرنا كلو بنسمع بإرنق تنق لكن ماشفناهو.
*نحمد الله عشنا وشفنا إرنق تنق القاعد ساي.
*ونشكر للهلال أنه أتاح لنا فرصة رؤية إرنق تنق مباشر.
*وزمان الناس لما ينتقدوا لاعب كورة .
*بقولوا والله ده بجليها واقفة.
*وبرضو ماشفنا زول بجليها واقفه إلى أن فتح الله علينا برؤية إرنق تنق .
*الهدف الجزائري الأخير مسخرة.
*ونحمد الله كثيراً أن ناس المنتخب لم يخرجوا علينا مبررين للهزيمة بأن الملعب كعب وتسبب في هزيمتهم .
*ونسأل الله في كورة مصر مايودونا للملعب الكعب بتاع قطر.
*تحت تحت قالوا قطر ذاتها عندها ميدان عقرب.
*هو ميدان عقرب براهو.
*ملاعبنا كلها بقت مياديين عقارب .
*بالمدينة الرياضية .
*التي دخلت سن اليأس ولم تنته بعد .
*ومن شروط قبول الملعب الإجلاس والحمامات.
*ونحنا استاداتنا عن بكرة أبيها.
*جلاليبها فوق وتحتاج لكمامة لو جيت ماشي جمب الاستاد.
وبعد ده.
*تسمع تصريحات على شاكلة حانلعب المجموعات باستادنا.
*استادنا بالسا ولا بالحمامات.
*ستظل استادادتنا بالكمامات بدون حمامات مهما ضغطونا .
*لأننا بنيناها على كده.
*ولأنو عقليتنا كده.
*تقبل أن نرفع جلاليبنا أمام أية حيطة وخلف أي عمود.
*حركة كأننا تعلمناها من الكلاب.
*والخوف تكون الكلاب قد تعلمتها مننا.
*أقول قولي هذا ومنتخبنا على أرض الملعب للقاء مصر .
*والله يسترنا من مصر مصر.
*لانريد نصراً ولكنا لانريد فضيحة.
*الفراق كبير.
*طالما يتملكنا الجدل الفارغ في إدارة شأننا الرياضي.
*زولي وزولك.
*وأساليب في الإنتخابات مخجلة .
*وتبريرات طول مدة تولي المسؤولية .
*السياسي عندنا والإداري.
*لايجيدون غير تبريرات الإخفاق.
*ومع إحترامي للسياسة والسياسيين .
*إلا أن تعريف السياسة عندي هو .
*أن تكذب مرة وتظل طول العمر تكذب لتبرر الكذبة الأولى.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم.
*أها .
*نجي لي شمارات والي الخرتوم.
*تعرف يا والينا المكلف علينا .
*بأمانة وتكليفك مؤقت فينا .
*إلا أنك شغال يا والينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال الخوف نرجع من قطر وأبوعشرين اسم على مسمى.
وإلى لقاء .
سلك
صحيفة الانتباهة