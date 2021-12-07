مصر.. أول تعليق لوالدة سفاح الإسماعيلية : ابني مسحور وما يعرفش يذبح فرخة !





ظهرت والدة “سفاح الإسماعيلية” مرتكب أبشع جريمة في مصر، لأول مرة خلال جلسة محاكمته اليوم الاثنين، مؤكدة أن ابنها ظلم اجتماعيًا بسبب إدمانه للمخدر “شابو”.

وقالت الأم أنه عرف عن ابنها احترامه وبعده عن المشاكل لكن ظهرت عليه أعراض غريبة قبل الحادثة بحوالي شهرين تشبه أعراض المس والسحر وجلبوا له شيخاً مشرةً إلى أنه كان يتحدث دون وعي وكان يرى أشياء غريبة في سقف المنزل وبدأ يغطي المرايات الموجودة بالبيت ويخفي الهواتف مؤكدة أنه ضحية للمخدرات.

وأضافت الأم، أن ابنها كان عطوفًا يربي القطط وبار بها طوال حياته، مشيرة إلى أنه كان سندًا لأخته منذ مراحل الصغر، مؤكدة “ابني ضحية المخدرات حسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من الظلمة”.

وناشدت الأم المحكمة باكية، “أنا أطالب هيئة المحكمة بالرحمة والإنسانية لأنه كان بيبقى مسحور وشخصيته أتغيرت بعد ما كان بيصلي، أصبح يغلق أبواب غرفته ومنزل الأسرة بالجنازير محذرًا من شيء خفي يطارده نفسيًا بسبب المخدرات الملعونة”.

وكان محامي الدفاع عن المتهم استدعى الأم بقاعة جلسة محكمة جنايات الإسماعيلية وشيقية المتهم، وأحد جيران أسرة السفاح للحديث حول ملابسات تعاطيه المخدرات، وعدم إدراك المتهم للارتكاب أفعال جناية قتل المتهم ضحية الحادث.

صحيفة المرصد