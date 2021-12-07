محكمة انقلاب 89 تمنح هيئة الدفاع إذن مُقاضاة وكيل نيابة





رفض ممثل النيابة العامة بهيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989 عبد القادر البدوي، طلبًا من القاضي حسين الجاك بالاعتذار لأعضاء هيئة الدفاع الذين وصفهم بالمُستهترين في جلسات سابقة.

ومنح القاضي حسين الجاك، الثلاثاء، هيئة الدفاع الإذن في مُقاضاة ممثل النيابة الذي رفض الاعتذار.

واعترضت هيئة الدفاع، في الجلسة التي عُقِدَت اليوم الثلاثاء، على الغياب المُتكرِّر لهيئة الاتهام، وقالت إن هذه “أضر بالمتهمين وهو سلوكٌ غير مهني”.

ويُحاكم الرئيس المخلوع و27 آخرون من قادة الإسلاميين في حزبي المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني عن جُرم تدبير والمشاركة في الانقلاب العسكري الذي أوصل عمر البشير إلى السُّلطة في 1989.

واعترض محامي الدفاع كمال عمر على تمثيل هيئة الاتهام، وقال إن قانون النيابة العامة يعطيها الحق في التحقيق, الأمر الذي لا يستقيم مع تمثيلهم لهيئة الاتهام في القضية.

الخرطوم: آيات فضل

صحيفة السوداني