دفع الله ابراهيم: توزيع صكوك الوطنية





– اثبتت التجارب التاريخية في السودان انه ليس باستطاعة مكون واحد ان يحكم البلد مهما بلغت به القوة.

– ارادت قوى الحرية والتغيير ان تحكم السودان لوحدها ولأطول فترة ممكنة دون انتخابات وألا يشاركها أحد في الحكم لذا أصبحت توزع في صكوك الوطنية وأن كل من يخالفها (كوز أو فلول).

– وقعت قوى الحرية والتغيير في خطأ تاريخي بطلبها أن تمتد الفترة الانتقالية لأطول فترة ممكنة وتناست الفشل الذي يمكن أن يصيب تجربتها.

– منذ بداية الفترة الانتقالية وبموجب نصوص الوثيقة الدستورية التي حددت (حكومة كفاءات) كان على الأحزاب أن تستعد للاستحقاق الدستوري لتستثمر الحالة الثورية والسخط على نظام الانقاذ في تحقيق فوز سهل.

– تسعى قوى الحرية والتغيير إلى العودة للحكومة بأي صورة كانت لذا تعمل على مزيد من التحشيد لتظاهراتها لتضغط على التحالف الحاكم الآن وتحاول فعل ذلك ليقينها التام أنه وبعد فشل تجربتها خلال سنتين فستخرج خالية الوفاض من الانتخابات، فلا يمكن لمواطن راشد وناضج أن ينتخب كوادرهم لتكرار نفس تجربة الفشل.

– تُسخر قحت وحلفائها آلتهم الإعلامية لتضخيم التظاهرات ولتخبرنا ان “الشعب قد قال كلمته” ويرفض الاتفاق. مع يقيننا أن الشعب السوداني لا يسكن في (الستين، الاربعين، المؤسسة) وأن الرافضين للاتفاق لا يتجاوزون 0.002% من الشعب السوداني.

– على هذه التظاهرات العبثية أن تقف فقد بدأت تفقد رونقها والهدف منها بل وأصبحت تخرب ودخل في وسطها المتفلتين.

– تعمل قحت على التواصل مع حمدوك للالتفاف على الاتفاق السياسي لتعود للحكم عبر الأبواب الخلفية وعلى البرهان أن ينتبه لذلك وأن يسد أن ثغرة يمكن أن ينفذوا عبرها كمان حدث في تعيين وكلاء الوزارات.

– على حمدوك الاستعجال في تشكيل حكومته لأن البلد تعيش حالة فراغ دستوري لم يشهد السودان مثلها في تاريخه القريب ولقطع الطريق أمام عودة فلول النظام البائد ولإيقاف التظاهرات التي تعمل على تعطيل مصالح البلاد والعباد بجانب التشويش وخلق بيئة غير صالحة للاستثمار والعمل.

– على الشباب أن ينتبهوا وأن لا يكونوا وقودا لمعركة لم يكسبوا ولن يكسبوا فيها شيئاً لان الأحزاب التي تحركهم الآن لن تلقي لهم بالاً حال وصولها للحكم.

– نعيد ونكرر.. لا يمكن لأي مكون كان ان يحكم الشعب دون تفويض دستوري.. لذا فلتستعدوا للاستحقاق.. والرجعة مستحيلة.

– مخرج: أي تظاهرة زاد عدد المشاركين فيها عن 1000 شخص فهي (مليونيه) بحسب تصريحات أنصار قحت.

– انتخابات بس.

دفع الله ابراهيم

صحيفة أخبار اليوم – عدد اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021م