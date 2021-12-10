العرض المالي المقدم أقلّ بكثير من قيمة زين وتجربتها وسمعتها في سوق الاتصالات السوداني والإقليمي





لاتزال أسرار صفقة بيع شركة زين للاتصالات خبراً خارج التغطية الشفافة والأمينة ..

تقول مصادر مأذونة داخل شركة زين إن شبكة العالم الجميل لم تحقق أرباحاً خلال العامين الأخيرين .. وعبارة ( لم تحقق أرباحاً) في عالم المال والأعمال هي البديل اللطيف لتجنب الاعتراف بأن الشركة وقعت في خسائر خلال العاميين الماضيين !!

أسرار الصفقة ستكون متاحة خلال الأيام القادمة .. والخوف .. كل الخوف أن يقوم الفريق المختص بتقديم التقرير السري النافي للجهالة بتقييم أصول الشركة وقيمتها السوقية بأقل من المبلغ المعروض للإستحواز !!

ليس سراً أن العقارات والمتحركات والمعدات الفنية التي تملكها شركة زين حالياً تتجاوز قيمتها المليار دولار وهو المبلغ المقدم من الشركاء الجدد للفوز بملكية زين وهو ما يعني عملياً أن قيمة العرض المالي أقلّ بكثير من قيمة زين وتجربتها وسمعتها في سوق الاتصالات السوداني والإقليمي ..

انتظروا .. فلا حاجة للسودانيين بمآسي جديدة قبل وقوعها !!

عبد الماجد عبد الحميد