ياسر زين العابدين المحامي يكتب : نقض الغزل أنكاثا!!!





دخلت منظمة الشفافية على الخط…

تحدثت عن نقض الغزل أنكاثا…

فالمادة (34) من الوثيقة الدستورية

تنبئ عن كثير…

قالت… ديوان المراجع القومي جهاز

مستقل…

ما معناه لا يملك الجهاز التنفيذي

سلطة التعيين والعزل…

فمن يملك السلطة يملك السطوة

والقوة لأنه الآمر الناهي…

وبانعقاد هذا اللواء له تبين سطوته

على الديوان…

كيف يكون للديوان الرقابة على من

يعينه أو يعزله…

كيف يشير لمواطن الفساد في الجهاز

التنفيذي…

كيف يفعل طالما كانت المادة (١٢/ ز)

سيفاً مُسلّطاً عليه…

لقد جعلته تبع رئيس مجلس الوزراء

بلا فهم ولا عقل ولا بصيرة…

بتعارضها مع قانون المراجع القومي

للعام (٢٠١٥)…

المادة (١/٤) و(٢١) منه…

والمادة (١٥) من قانون تفسير القوانين

للعام (١٩٧٤)…

المراجع العام المكلف لم يهتم للمواد أعلاه…

تماهى مع المادة (١٢/ ز) المتعارضة مع

القوانين أعلاه…

جاء للديوان مدعوماً بتاتشر محملة بالعسكر…

رصاصهم على فوهات البنادق…

فخرج المراجع العام المنصرف قهراً…

بموجب قرار مخالف ومشاتر لقوانين أشرنا لها…

بدخول فخري لمكتبه…

تهاوت مبادئ أكدتها…

منظمة تنمية القدرات العالمية والمنظمة الأفريقية… فضلاً عن…

إعلاني ليما والمكسيك وقراري الأمم المتحدة…

قد تحدثت عن الاستقلالية وضرورتها

والنأي عن جلباب الجهاز التنفيذي…

تلاشت إنجازات محققة أدراج الرياح..

ذهبت الاستقلالية للجحيم…

مضى إرث الديوان إلى سقر…

الشرفاء صرخوا من فرط القهر…

نادوا فضاع الصوت ورجع صداه…

كتبوا بألم ممزّق بإشارة لهوة سحيقة

فالبقاء بمظلة الجهاز التنفيذي مُخلٌ…

والأوبة لقانون المراجع العام به الحل والبل…

حل للإشكاليات الماثلة الآن…

وبل لمن يعارض هذا المسار…

التعامل مع هذا الملف بأناة وبرود لا يستقيم…

المطلوب إنهاء تكليف المراجع العام المكلف…

وتعيين شخص شهادته عالمية بخبرة تراكمية…

وتعديل الوثيقة الدستورية بقتامتها وعوارها وخطلها…

ليعود للديوان ألقه وكبرياؤه وقوته…

وتسقط بطولات ما قتلت ذبابة…

كسرة:

خارج المقال قصة قصيرة…

سأل الأستاذ تلميذه عرف ديك

المسلمية فأجاب:

الديك (البعوعي) وبصلته بالنار…

ثم سأله عرف ديك العدة فقال:

الديك البكسر عدة المنزل إذا

(نهروه) أو (خلوه)…

هل هناك ديك ثالث… أجاب:

هو الديك (الديك) ونشرح…

صحيفة الصيحة