العيكورة يكتب: أربعين مليون سوداني ينتظرون فولكر وقلواك ؟





بقلم / صبري محمد علي (العيكورة)

و(الحاج) فولكر يقول بالامس ل (قحت واحد) أفهموها وافهموها اشار اليها بظاهر كفه وهو يدير ظهره لها و بالامس الشيخ يدعو المجتمع الدولي والمانحين ان يدوه دفرة والدفرة هى دعم السودان والطلب جاء بعد اقرار لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لفرض عقوبات على شخصيات سودانية وبالامس ذات الفولكر يطالب حكومة الخرطوم بعدم قمع المتظاهرين و بالامس يقول ان قرارات البرهان يقف ضدها عدد كبير من السودانيين وفولكر ولجنة مجلس النواب يكملون الاخراج والاخراج هو استخدام العصا والجزرة مع الخرطوم

و (فولكر) وهو يقول للبنك الدولي والامم المتحدة (حرام عليكم) كان يغمز لهم بعينه ويعض شفته السفلي ومن يفعل ذلك فى عرف السودانيين هو مكّار ومُخادع وغير صادق !

و فولكر وهو يطالب بعودة الدعم انما كان يطرق على وتر حساس والوتر هو برنامج دعم الاسر السودانية (ثمرات) وما قاله رئيس البعثة الاممية ليس من اجل سواد عيون الاسر السودانية وما قاله كله تمثيل فى تمثيل من اجل سواد عيون الغرب والهدف هو خمسة دويلات بالسودان والهدف هو محو الدين والتدين والهدف هو الاحتراب القبلي والطائفي والهدف هو ان لا يتجه السودانيون نحو الانتاج وما يصرفهم هى (الغلاغل) اليومية وصفوف الخبز والمواصلات والدواء و …و…. و (جوّع كلبك يتبعك) هى محطة ستة التى سيتوقف عندها فولكر والمجتمع الدولي

و ان لم يستيغظ السودانيون من ثباتهم اكتمل المخطط وسلب وطنهم والسودانيون هم هم لم يتغيروا ومن تغير هو الحاكم والسودانيون شعب خلّاق مُبدع و شعب منتج والسودانيون يحتاجون لمن يعبر بهم نحو النجاة والنجاة طوقها فى الموارد الذاتية وفى دول العالم المحب للسلام و الانسانية و النجاة فى العالم الذي لا يتدخل فى شؤوننا الداخلية ،

السودانيون هم من فلح الارض و هم من استخلص الذهب والمعادن و هم من اقام صناعة النفط العملاقة وانشأوا الجامعات و هم من اقام السدود وحبس الانهار و انتج الكهرباء والسودانيون هم من فعلوا كل ذلك وزيادة ومن ينكر ذلك اما عميل واما حاسد

و السودانيون فعلوه بلا امريكا و بلا بريطانيا و بلا فرنسا و بلا المانيا ! و ما ينقص السودان هو ضبط البوصلة شرقاً ومن بالشرق غير الصين و روسيا و الهند ! فهل علمتم لماذا (يشحد) باسمنا فولكر؟ فالموضوع اكبر من ثمرات يا سادتي .

وبالامس السيد (توت قلواك) مبعوث رئيس دولة جنوب السودان وراعى اتفاق سلام جوبا السيد سلفاكير يقول انه سيجتمع اليوم الاثنين بكافة الاطراف الموقعة على اتفاق جوبا والاجتماع وصف ب (الموسع) والاجتماع جاء لمراجعة بنود الاتفاق و بنود محور الشرق !

و الكلام جاء بعد اجتماعه مع (حميدتي) و الخبر تحدث عن الترتيبات الامنية و عن دارفور والمنطقتين و دخول قوات الحركات للمعسكرات ! والحوار يدور بين قلواك و حميدتي وحميدتي قال انه لم يدرس الجامعة ومن ارسل قلواك ايضا قيل عنه انه لم يدرسها (شفتو الحلاوة دي كيف) ؟

والسؤال هو ماذا تبقى للسودانيين ليناقشوه مع (قلواك) ؟ و قلواك من علمته المشي والكلام والعربي هى الخرطوم

فيا للعجب !

قبل ما انسي : ــــ

اللهم انا نشكو اليك ضعفنا وهواننا على الناس اللهم ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي (اربعين مليون سوداني ينتظرون قلواك و فولكر) !!

صحيفة الانتباهة