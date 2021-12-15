الغرفة الصناعية: إغلاق الميناء قلص حجم الصادرات والواردات





كشفت السفارة الهندية بالخرطوم عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من مليار ونصف المليار دولار.

وأقر القائم بالأعمال بالسفارة الهندية، شاكيل أحمد، بتأثر حركة التجارة والاستثمارات الدولية بجائحة كرونا التي حدت من حركة الوفود الرسمية، وأكد أن حركة النشاط التجاري بالقطاع الخاص مستمرة بالرغم من توقف الحركة الرسمية.

وأشار، في افتتاح معرض الكتلوجات الهندية، أمس، إلى وجود تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم بشأن مشاركة قطاع الحرفيين بمعرض بدولة الهند في غضون الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن معرض الكتلوجات الهندية مجموعة من الاستثمارات الهدف منها تشجيع رجال الأعمال بين البلدين من أجل التنسيق للتبادل التجاري. ونبه إلى استمرار الاتصالات للتنسيق والتبادل التجاري.

وأعلن المدير التنفيذي للغرف الصناعية، البروفسور أحمد عبيد، عن اتفاق مرتقب بين الغرف الصناعية السودانية ونظيرتها الهندية.

وأوضح أن المعرض الهندي يهدف لعكس الاستثمارات الهندية في المجالات الهندسية والدوائية والغذائية، وتعريف رجال الأعمال بها للاستفادة من الخبرات الهندية.

وأكد عبيد استعدادهم لأي مساعدة يحتاجها أي مستثمر للتواصل بين السفارة الهندية من أجل الاستثمار والتبادل التجاري.

وأشار لتأثير إغلاق الميناء على حجم الصادرات والواردات، معرباً عن أمله في حل هذه المشكلة بشكل عاجل.

الخرطوم :رحاب – الطيب.

صحيفة السوداني