اقتصاد وأعمال
وزير الثروة الحيوانية والسمكية يقف على صادر الماشية بمحلية الدبة
وقف وزير الثروة الحيوانية والسمكية بروفيسور أحمد التجانى المنصورى برفقة مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية مهندس عثمان احمد عثمان والامين العام للمجلس الاعلي للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالشمالية دكتور الطيب حبيب الله وعدد من القيادات، وقفوا اليوم على صادر الماشية بمحلية الدبة وسير العمل بالمحاجر والاجراءات المتبعة في مجالات الصحة البيطرية والتطعيم والحجر البيطرى واشتراطات الصادر بجانب الوقوف علي التحديات التي تواجه المنتجين والمصدرين لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية فى تصريح ل(لسونا) إهتمام الدولة وحرصها على تعزيز قطاع الثروة الحيوانية ودعم صادر الماشية باعتباره احد أهم روافد الاقتصاد الوطنى.
وأشار إلى أن محلية الدبة تمثل محور إستراتيجي هام في سلسلة إنتاج وصادر الماشية.
واشاد بجهود حكومة الولاية الشمالية والمحلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية وتحسين بيئة العمل.
وأعلن عن إلتزام الوزارة بتقديم الدعم الفني واللوجستي وتطوير الخدمات البيطرية بما يسهم في زيادة حجم الصادر وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
وكان وزير الثروة الحيوانية والسمكية بروفيسور أحمد التجاني المنصوري والوفد المرافق له إطمأنوا على أوضاع النازحين بمعسكر العفاض بمحلية الدبة.
سونا