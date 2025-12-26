وزير الثروة الحيوانية والسمكية يقف على صادر الماشية بمحلية الدبة

وقف وزير الثروة الحيوانية والسمكية بروفيسور أحمد التجانى المنصورى برفقة مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية مهندس عثمان احمد عثمان والامين العام للمجلس الاعلي للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالشمالية دكتور الطيب حبيب الله وعدد من القيادات، وقفوا اليوم على صادر الماشية بمحلية الدبة وسير العمل بالمحاجر والاجراءات المتبعة في مجالات الصحة البيطرية والتطعيم والحجر البيطرى واشتراطات الصادر بجانب الوقوف علي التحديات التي تواجه المنتجين والمصدرين لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.