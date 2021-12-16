محمد عبد الماجد يكتب: انقلاب (برهان) الآخر في المنتخب الوطني!





(1)

 عاد (الفلول) بكل ما فيهم من فساد ومحسوبية وخراب الى اتحاد كرة القدم السوداني من جديد بقيادة الدكتور معتصم جعفر وأسامة عطا المنان الموقوفين من قبل المحكمة الرياضية (كاس) لحين الفصل في ايقافهما من لجنة الاخلاقيات بسبب تجاوزاتهما الادارية ومخالفاتهما المالية السابقة.

 النظام البائد الذي اتى ودعم وساند معتصم جعفر وأسامة لم يحتملهما هل يمكن ان نحتملهما بعد ثورة ديسمبر المجيدة؟

 الاتحاد الجديد لكرة القدم السوداني ضم كل رموز النظام البائد في الوسط الرياضي معتصم عبدالسلام ومعتز الشاعر ومحمد حلفا ومحمد جلال والفاتح الباني ونصرالدين حميدتي وسيف الكاملين وطه فكي الرئيس المكلف، هؤلاء الذين ادخلهم المؤتمر الوطني للرياضة من اجل التمكين في الوسط الرياضي وتسييس الرياضة والسيطرة عليها– هذه الاسماء التي احدثكم عنها هم علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع والفاتح عزالدين وعوض الجاز وصلاح قوش ومحمد يوسف كبر الوسط الرياضي.

 لا اختلاف بينهم غير (كوبر)… الاوائل يوجدون في (اكاديمية الاتحاد) والآخرون يوجدون في (كوبر).

 تلك الشخصيات التي تدير اتحاد الكرة الآن هم الذين افرزهم النظام البائد عبر لجانه الشعبية والأمنية ودفاعه الشعبي (وهي لله هي لله).

 المضحك ان الذين توجد ملفاتهم في النيابات والمحاكم ومن ثبت فسادهم واعتداؤهم على المال العام واستفادتهم من النظام البائد واغتناؤهم منه – الذين ابعدتهم لجنة الاخلاقيات يسألون الدكتور كمال شداد انزه واشرف رجالات الوسط الرياضي عن عربة (سانوتا) اهدتها شركة جياد للدكتور كمال شداد تكريماً له على خدمته الطويلة في الوسط الرياضي.

 تركوا من نهبوا الاراضي ومن اجعلوا البنوك تعلن افلاسها ويسألون الدكتور كمال شداد عن (20) الف دولار تمنح لرؤساء الاتحادات المحلية من الاتحاد الافريقي

 هذه الجماعة الكيزانية التي تدير الاتحاد الآن يساعدها (العسكر) ويدعمها رموز النظام السابق وتجد دعماً واضحاً من حازم مصطفى رئيس المريخ الموقوف هو الاخر من قبل لجنة الاخلاقيات.

(2)

 الاتحاد الجديد جاء من اجل التصفيات الخاصة والحسابات الشخصية ليبعد الجهاز الفني بقيادة الفرنسي فيلود وخالد بخيت ويأتي لنا بأسماء (تقليدية) لا تملك فكراً ولا علماً ولا رؤية.

 اعضاء الجهاز الفني الجديد للمنتخب جمعتهم (الشلة والشيشة) واتى بهم لقيادة المنتخب كرههم للدكتور كمال شداد ومقتهم له – هذه هي كل مؤهلاتهم.

 اعتذر مبارك سليمان عن الانضمام للجهاز الفني للمنتخب وانتقد ابعاد خالد بخيت لأنه رجل شجاع وقوي ويثق في نفسه وقدراته ومؤهلاته.

 ابعدوا الجهاز الفني الذي اوصلنا الى نهائيات العرب ونهائيات الامم الافريقية ليقود المنتخب الوطني في بطولة الامم الافريقية التي تبقى من انطلاقتها (24) يوماً المدرب (برهان) الذي يطلق عليه (شيخ المدربين) وقد كان لهم رأي في الدكتور كمال شداد باعتباره (شيخ) الاداريين.

 اتحاد الكرة لم يكتف بإبعاد عناصر الجهاز الفني الذي اوصل المنتخب الى هذه المكانة وإنما ابعد كذلك معظم (اللاعبين) الذين كان لهم الدور الاكبر فيما وصلنا له.

 ابعدوا نصرالدين الشغيل الذي وضعت الفيفا (قميصه) في متحفها مع الكبار وحرموه من حقه في قيادة المنتخب في نهائيات الامم وهو قائد للمنتخب، بعد ان قدم من اجله الغالي والنفيس ولم يبخل عليه لا بالعرق ولا الدم.

 ابعدوه لأن الشغيل كانت له تصريحات في بطولة العرب قال فيها ان المنتخب تعرض لإهمال في الفترة الماضية بسبب صراع الانتخابات.

 لم ينسوا تصفيتهم حتى مع اللاعبين.

 ابعدوا أمير كمال ورمضان عجب واتوا بمن هم اكبر منهم سناً – جاءوا بمصطفى كرشوم من منازله وهو متوقف من ممارسة كرة القدم منذ عام وبطولة الامم الافريقية سوف تنطلق بعد ايام قليلة.

 اختاروا اكرم الهادي سليم وهو مع تقدمه في السن مصاب لم يشارك منذ فترة طويلة على حساب منجد النيل ومحمد المصطفى الاكثر جاهزية واستعداداً.

 ابعدوا من الشباب محمد احمد ارنق (24) سنة وانا على يقين وثقة اقول انه افضل مدافع في البلاد – ابعدوا صلاح عادل والشاب وضاح (23) سنة.

 ابعدوا افضل الاطراف في السودان فارس عبدالله وسمؤال ميرغني واحمد بيبو وجاءوا لنا بمؤيد عابدين الذي اختاره للمنتخب وفرضه محمد عثمان الكوارتي الذي احتفل بعودته للمنتخب في صفحته على الفيس بوك وكأنه مشجع – علماً ان الكوارتي سوف يكون راعياً للمنتخب.

 اختار الجهاز الفني للمنتخب لاعباً بدون ناد – لم يجد المريخ خانة له في كشفه وهو اللاعب محمد عبدالله زرقة في الوقت الذي ابعد فيه اخطر المهاجمين في البلاد اللاعب ياسر مزمل (مويس)… اسرع من مشى على الارض.

(3)

 اعلام الفلول في الوسط الرياضي والذي قاد حملة شعواء على الدكتور كمال شداد وكان وما زال يدعم جمال الوالي وحازم مصطفى ويحارب ادم سوداكال حتى عندما كان منتخباً – كان يرفض قرارات لجنة تفكيك النظام البائد – وكانوا يعتبرون ان عملها غير قانوني وفيه الكثير من الغل والتشفي – من كانوا يفعلون ذلك بقيادة الدكتور مزمل ابوالقاسم هم من يدعمون الاتحاد الجديد ويحرضونه على ازالة كل (انجازات) الاتحاد العام لا اقول كل اثاره – فهذا امر لن يستطيعوا اليه سبيلاً.

 اتحاد بهذه التركيبة لن يصمد طويلاً.

 لجنة ازالة منتخب الاتحاد السابق (منتخب فيلود) لم تكتف بإزالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الفرنسي فيلود ومساعده الوطني خالد بخيت وإنما ازالت كذلك قائد المنتخب الخلوق وأفضل لاعبي المنتخب في بطولة العرب الكابتن نصرالدين الشغيل وأبعدت (7) عناصر من الهلال و (6) عناصر من المريخ ليأتوا لنا بمجموعة من اللاعبين كل علاقتهم بكرة القدم انهم اعضاء في (قروبات) اعضاء الاتحاد الجديد.

(4)

 بغم /

 وكأن البلاد ناقصة.

 بعد قرارات (البرهان) رئيس مجلس السيادة، اتحاد الفلول اختار (برهان) مدرباً للمنتخب الوطني – وأطلق (نداء السودان) في امر فني له علاقة بالجهاز الفني للمنتخب.

 من البرهان الى برهان.

 لم يتبق للمنتخب إلا (الاعلان السياسي) الذي طبق في اختيارات لاعبي المنتخب الوطني ليكونوا من (الولايات) – نتوقع ان يأتوا بـ(اتفاق جوبا) الذي يمكن ان يعطي الحركات المسلحة (خانات) في المنتخب الوطني للسودان.

 طه فكي احد قادة (اغلاق) الشرق يتحدث الآن وهو الرئيس المكلف لقيادة اتحاد الكرة عن (الانفتاح) الذي يعمل من اجله اتحاده.

 الاتحاد فيه نصرالدين (حميدتي) كوز سابق وفيه (برهان) مدير فني للمنتخب – هل تريدون (برهاناً) اكثر من

صحيفة الانتباهة