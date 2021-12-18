عبد الله مسار يكتب.. مفردات سودانية من القرآن الكريم





هنالك مفرداتٌ في لغة وحديث السودانيين هي من القرآن الكريم ولا يشاركنا فيها أي دولة ناطقة بالعربية.

يقال فلان مشى (يقص) الطريق، قالت أم موسى لأخته قصيه.

فلان (نهرني) (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر).

فلان (أبى) يجي (إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ).

فلان قميصه (مقدود) (وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ).

فلان شعره (منفوش) (وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ).

زح من هنا (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ).

فلان نبذني (ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق).

لما تكون في شكلة يقال (احجزوا) الجماعة ديل (فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِين).

مافي عوجة (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا).

تب (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ).

الحاجة مفتوقة (أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقًا ففتقناهما).

الحاجة دي (ممحوقة) (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ).

النعلين (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ).

اللبن فار (حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور).

الصَّدقة وإطالة العُمر

قيل إنّ الليث بن سعد يُتاجر في العسل، وذات يوم رَسًت سفينةٌ مُحمّلةٌ بالعسل وكان العسل مُعبأً في براميل، فأتت له سيدة عجوز تحمل وعاءً صغيراً، وقالت له أريد منك أن تملأ هذا الوعاء لي، فرفض، وذهبت السيدة لحالها، ثم أمر الليث مُساعده أن يعرف عنوان تلك السيدة ويأخذ لها برميلاً كاملاً من العسل، فاستعجب الرجل وقال له: طلبت كمية صغيرة فرفضت وهانت تعطيها برميلاً كاملاً، فرد عليه الليث بن سعد: يا فتي انها تطلب على قدرها وأنا أعطيها على قدري.

لو علم المُتصدِّق حق العلم، وتصور أن صدقته تقع في (يد الله) قبل يد الفقير لتصدّق بالليل والنهار.

أيُّها المُتصدِّقون إنّ للصدقة عشرون فائدة:

١/ الصدقة بابٌ من أبواب الجنة.

٢/ الصدقة أفضل الأعمال الصالحات، وأفضل الصدقة إطعام الطعام.

٣/ الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة وتفك صاحبها من النار.

٤/ الصدقة تطفئ غضب الرب وحر القبور.

٥/ الصدقة خير ما يهدى للميت.

٦/ الصدقة تطهيرٌ وتزكيةٌ للنفس ومُضاعفةٌ للحسنات.

٧/ الصدقة سبب سرور للمتصدق ونضرة للوجه يوم القيامة.

٨/ الصدقة أمانٌ من الخوف يوم الفزع الأكبر وعدم الحزن على ما فات.

٩/ الصدقة سببٌ لمغفرة الذنوب وتكفيرٌ للسيئات.

١٠/ الصدقة من المبشرات بحُسن الخاتمة، وسببٌ لدعاء الملائكة.

١١/ المُتصدِّق من خيار الناس والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها.

١٢/ صاحب الصدقة موعودٌ بالخير الجزيل والأجر الكبير.

١٣/ المُنفقون من صفات المتقين والصدقة سببٌ لمحبة عباد الله للمُتصدِّق.

١٤/ الصدقة أمارة من امارات الجود وعلامة من علامات الكرم والسخاء.

١٥/ الصدقة سببٌ في استجابة الدعاء وكشف الكربة.

١٦/ الصدقة تدفع البلاء وتسد سبعين باباً من السُّوء في الدنيا.

١٧/ الصدقة تزيد العمر وتزيد المال وسببٌ في الرزق والنصر.

١٨/ الصدقة علاجٌ ودواءٌ وشفاءٌ.

١٩/ الصدقة تمنع الحرق والغرق والسرق وتمنع ميتة السُّوء.

٢٠/ الصدقة أجرها ثابتٌ ولو كانت على البهائم أو الطيور

وأفضل الصدقات للوالدين والأقربين.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيّاكم من المُتصدِّقين

صحيفة الصيحة