قحت تمارس العنف في السودان ولا تؤمن بالرأي الآخر





🔹 منعوا مجموعة البركل من عقد مؤتمرها.

🔹 منع واقتحام مؤتمر حزب المؤتمر الشعبي في صالة قرطبة.

🔹 منع واقتحام افطار الصائمين في الساحة الخضراء٫ واعتقال النساء والرجال أثناء صلاة المغرب.

🔹 منع واقتحام افطار 15 رجلا مسنا في عطبرة درجوا عليه منذ عشرات السنين.

🔹 منع واقتحام اجتماع اتحاد المزارعين في المناقل والتنمر والتلفظ على رجال في مقام الآباء والأجداد.

🔹 اقتحام عرس في مدينة ودنوباوي لمنع اكماله بسبب التصنيف السياسي للعريس.

🔹 اقتحام وليمة غداء في الحتانة والتلفظ على عضو مجلس السيادي الكباشي بالفاظ عنصرية والاساءة لوالدته.

🔹 اقتحام وليمة سماية في ولاية النيل الازرق والتلفظ بالشتائم على القيادات الأهلية٫ بسبب التصنيف السياسي.

🔹 افتعال الشغب وممارسة العنف ضد مسيرات الزحف الأخضر. وضرب وتصوير كبار السن واذلالهم وارهابهم (قول تاني ماب أجي مدني: إقتباس من الفيديو المشهور).

🔹 اقتحام عدد كبير من مدارس البنات وممارسة العنف والارهاب وتهديد ادارات المدارس وطرد الاساتذة والاستاذات ومنعهم من ممارسة مهامهم. (مدرسة الصحافة٫ الفتيحاب٫ البشير عبادي … الخ).

🔹 اقتحام واحتلال عدد من مؤسسات الدولة مثل المحليات ومقرات الكهرباء .. وغيرها. (إغلاق محلية امبدة لمدة ٩ اشهر خلال عام ٢٠٢٠. محلية الكاملين. محلية جبل أولياء. محلية الحصحيصا… الخ).

🔹 حرق واقتحام دور الشرطة وجميع الاثاثات والمستندات في عدد من المدن والولايات. آخرها قسم شرطة مدينة الصافية.

🔹 منع الضباط وكبار الجنرالات من الدخول الى القيادة العامة لممارسة مهامهم وتفتيشهم ومنع مرور عرباتهم في أكبر اذلال واستهتار تعرض له الجيش في تاريخه.

🔹 الاعتداء بالضرب والشتم والاساءة والتشهير علي ثوار خالفوهم في الراي مثل ذو النون٫ مقداد الشواني٫ معمر موسي.. الخ. وضرب ذوالنون في سنار.

🔹 اليوم قحت تهجم وتقتحم وتمنع ندوتها في شمبات. هاهي قحت تحصد زرعها ويرتد إليها العنف والتنمر الذي ظلت تمارسه على القوى الأخرى لمدة 3 سنوات متتالية متدثرة بخطاب الكراهية وبطش أجهزة الدولة.

*متداول على المنصات بدون اسم الكاتب