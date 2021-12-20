الصحة السودانية: إصابة 123 شخصا في احتجاجات يوم امس الأحد





أعلنت وزارة الصحة السودانية في تقرير مساء يوم الأحد أن 123 شخصا أصيبوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد اليوم.

وأضافت إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم بالوزارة، أن 121 أصيبوا في ولاية الخرطوم و2 بولاية كسلا.

وأشار تقرير الوزارة إلى حدوث اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مناطق التجمعات القصر الجمهوري، السوق العربي، صينية الجريف شرق بشرق النيل، كبري المك نمر، كبري شمبات، شارع الأربعين، والبرلمان.

وأفادت بأن قوات الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق لامحتجين.

وأوضحت أن اشتباكات القصر الجمهوري أدت إلى حدوث حالات اختناق استدعت دخول المستشفى.

وأكدت وزارة الصحة الاتحادية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في كل ولايات السودان حتى الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 19 ديسمبر.

روسيا اليوم