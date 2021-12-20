محكمة الشهيد التاج تواصل جلساتها





كشف شاهد الاتهام الدكتور اواب محمد مختار انه شاهد جثمان الشهيد محجوب التاج طالب كلية الطب بجامعة الرازي في يوم الحادث في الرابع والعشرين من يناير 2019 وكان الجثمان ملقيا في حرم الجامعة التي كانت يومها محاصرة باعداد كبيرة من عربات الامن ( التاتشر ) حيث قام افرادها بضرب الشاهد قبل رفعه في بوكس مع عدد من طلاب وطالبات الجامعة وكانوا في طريقهم للمشاركة في وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي .

وقال شاهد الاتهام الدكتور اواب في جلسة الشهيد محجوب التاج ، اليوم برئاسة مولانا زهير بابكر عبد الرازق ، انه تم ضربه بخرطوش “ناشف” طوله حوالي متر نتج عنه شق في الجمجمة وعلامات في الظهر ، واضاف ان هؤلاء الطلاب تعرضوا أيضا للضرب والاهانة ، وقال انه لم يلاحظ اي حركة للشهيد الذي تركوه في مكانه ، حيث تم اطلاق سراح الشاهد في نفس اليوم بعد اعتقاله لثلاث او اربعة ساعات ،

واوضح الشاهد ان الفيديو الذي تم عرضه مصاحبا لاقواله تؤكد الواقعة وانه تلقي العلاج بمستشفي الساحة بالخرطوم والذين اكدوا وجود ارتجاج وشق في الرأس عبر اورنيك (8) الجنائي ،

واوضح الدكتور اواب انه ذهب لشرطة الازهري ، لكنهم رفضوا فتح بلاغ ضد جهة امنية ، وانه سافر للقاهرة لاستكمال العلاج ، ولدي عودته تقدم ببلاغ لنيابة الشهداء وقد تم استجواب الشاهد من قبل هئيتي الاتهام والدفاع ، فيما قررت المحكمة الاستماع الي شهود الاتهام من طلاب جامعة الرازي وعددهم تمانية شهود اعتبارا من جلسة الاسبوع المقبل .

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