محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال 30 من الثوار





استنكر محامو الطوارئ العنف المفرط الذي استخدمته القوات الامنية تجاه الثوار مما ادى إلى سقوط شهيد ووقوع إصابات بين الثوار، وصل عددها الى ٣٠٠ في العاصمة والولايات ونوه المحامون في تصريح صحفي الى تفاوت الاصابات ما بين خطيرة ومتوسطة مما أدى الى ادخال بعض من الثوار الى عمليات جراحية مستعجلة، فضلاً عن استخدام القوات الامنية القوة المفرطة في فض المعتصمين السلميين من أمام القصر الجمهوري .

وكشف محامو الطوارئ عن اعتقال 30 من الثوار تم الإفراج عنهم بالضمان العادي، وانتقدت استخدام القوات الأمنية الضرب والسب والإهانات التي وصفوها بالوحشية ، بجانب نهب وسرقة ممتلكات الثوار من تلفونات وأموال وذكر المحامون لم يسلم بعض المتظاهرين من نهب أحذيتهم.

وأكد محامو الطوارئ حرصهم على متابعة ورصد الانتهاكات التي حدثت أمس الأول من القوات الامنية بما فيها حالات الاغتصاب، وأعلنت عن أنها بصدد رفع الامر للجهات المسؤوله عن الانتهاكات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين فيها.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة